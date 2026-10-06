Ο Φλάβιου Μπολσονάρου ενισχύει τη θέση του στη Βραζιλία – Οι πανηγυρισμοί του Τραμπ

Ο γιος του Ζαΐρ Μπολσονάρου, Φλάβιου Μπολσονάρου, ενισχύει τη θέση του ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την 25η Οκτωβρίου. Ο υποψήφιος της δεξιάς κατάφερε να εξασφαλίσει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό στον πρώτο γύρο, προκαλώντας έκπληξη και συγκεντρώνοντας την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πανηγύρισε ήδη για μια «μεγάλη νίκη».

Η απρόσμενη επίδοση του Φλάβιου Μπολσονάρου

Ο γερουσιαστής Φλάβιου Μπολσονάρου, ηλικίας 45 ετών, έκανε την έκπληξη προχθές Κυριακή, εξασφαλίζοντας το 47% των ψήφων στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας. Το ποσοστό αυτό τον έφερε σε θέση ισχύος έναντι του αντιπάλου του, του απερχόμενου προέδρου της κεντροαριστεράς, Λούις Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος συγκέντρωσε 45%.

Η επίδοση του Φλάβιου Μπολσονάρου θεωρείται απρόσμενη, καθώς οι δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα στον ογδοντάρη πρόεδρο Λούλα, ο οποίος επιδιώκει τέταρτη θητεία στο κορυφαίο αξίωμα, και μάλιστα δεύτερη συνεχόμενη. Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο ενόψει του δεύτερου γύρου.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την επίδοση του Φλάβιου Μπολσονάρου, χαρακτηρίζοντάς την χθες ως «μεγάλη νίκη – αμφίρροπη, αλλά πολύ, πολύ μεγάλη νίκη. Απίστευτη». Η υποστήριξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου προς τον υποψήφιο της δεξιάς στη Βραζιλία έρχεται σε μια περίοδο που παρατάξεις της δεξιάς σημειώνουν αλλεπάλληλες νίκες στη Λατινική Αμερική.

Η ενδεχόμενη στροφή της μεγαλύτερης οικονομίας της περιοχής προς τη δεξιά θα αποτελούσε μια παταγώδη εξέλιξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Η δήλωση του Τραμπ υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο εκλογικό αποτέλεσμα της Βραζιλίας στο διεθνές πολιτικό σκηνικό.

Η σύγκριση με τον Ζαΐχ Μπολσονάρου

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου, εξασφαλίζοντας 56 εκατομμύρια ψήφους στον πρώτο γύρο, κατάφερε να ξεπεράσει σε αριθμό ψήφων τον πατέρα του, τον πρώην πρόεδρο της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε λάβει 49 εκατομμύρια ψήφους όταν εξελέγη το 2018 και 51 εκατομμύρια ψήφους όταν ηττήθηκε από τον Λούλα το 2022.

Αυτή η επίδοση του Φλάβιου Μπολσονάρου δείχνει μια ενίσχυση της επιρροής της οικογένειας Μπολσονάρου και της δεξιάς παράταξης στο πολιτικό τοπίο της Βραζιλίας, καθώς ο γιος κατάφερε να συγκεντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψηφοφόρων από τον πατέρα του σε κρίσιμες στιγμές.

Η αντίδραση των αγορών και οι οικονομικές υποσχέσεις

Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών χαιρετίστηκαν αδιαμφισβήτητα στο χρηματιστήριο της Σάο Πάουλου. Η άνοδος του χρηματιστηρίου είχε φτάσει χθες το μεσημέρι το 9%, με τον δείκτη Ibovespa να σπάει το φράγμα των 200.000 μονάδων, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Σύμφωνα με τον Ζέρσον Ζανλορέντσι, στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας BTG Pactual, οι αγορές θεωρούν τον υποψήφιο Μπολσονάρου «πιο ευθυγραμμισμένο» με αυτό που οι ίδιες αντιλαμβάνονται ως «οικονομικές και δημοσιονομικές ανάγκες» της Βραζιλίας. Ο συντηρητικός υποψήφιος έχει υποσχεθεί περισσότερη λιτότητα, μείωση φόρων, λιγότερο κράτος, καθώς και σιδηρά πυγμή έναντι της εγκληματικότητας.

Με πληροφορίες από: Reader