Νέο τελεσίγραφο των ΗΠΑ: Κυρώσεις ανά πάσα στιγμή σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συναλλάσσονται με το Ιράν

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προανήγγειλε την επιβολή νέων κυρώσεων κατά διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι εξακολουθούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με το Ιράν. Η κίνηση αυτή κλιμακώνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, όπως ανακοινώθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών. Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα «ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση», σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς τους ξένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αυτοί που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με ιρανικές τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς που ήδη βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων, κινδυνεύουν να υποστούν συνέπειες. Η Ουάσινγκτον καλεί τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τα λεγόμενα «παράλληλα τραπεζικά κανάλια».

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Τεχεράνη χρησιμοποιεί αυτά τα κανάλια για την παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων. Η προειδοποίηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη αμερικανική εκστρατεία για τον οικονομικό αποκλεισμό του Ιράν, μια εκστρατεία που έχει ενταθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Προηγούμενες κυρώσεις και κατηγορίες

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει ήδη προβεί σε επιβολή σειράς κυρώσεων σε βάρος διαφόρων ιρανικών δραστηριοτήτων. Τα μέτρα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα κρυπτονομίσματα, τις μεταφορές και τη βιομηχανία. Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας των ΗΠΑ να περιορίσουν την οικονομική δυνατότητα του Ιράν.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε δύο συγκεκριμένες τράπεζες. Η μία έχει την έδρα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η άλλη στην Τουρκία. Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τις δύο αυτές τράπεζες ότι διευκόλυναν οικονομικές δραστηριότητες της Τεχεράνης, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν

Η νέα αυτή προειδοποίηση των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στις σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης. Στις 28 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν. Αυτή η ενέργεια πυροδότησε περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Ως απάντηση, η Τεχεράνη προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο. Επιπλέον, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μια κίνηση που έχει σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές

Οι πρόσφατες εξελίξεις και η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές της ενέργειας, καθώς και άλλων βασικών εμπορευμάτων, όπως τα λιπάσματα, έχουν καταγράψει έντονες διακυμάνσεις. Αυτό αντανακλά την ανησυχία των αγορών για την σταθερότητα της περιοχής και την παγκόσμια οικονομία.

Η αμερικανική προειδοποίηση προς τις διεθνείς τράπεζες σηματοδοτεί, έτσι, μια νέα διεύρυνση του οικονομικού μετώπου απέναντι στην Τεχεράνη. Η Ουάσινγκτον καθιστά σαφές ότι οποιεσδήποτε συναλλαγές με το ιρανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσες κυρώσεις, ενισχύοντας την πίεση προς το Ιράν.

Με πληροφορίες από: Enikos