Ο πρόεδρος του Ιράν: «Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν έχουν κανένα νόημα»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες Δευτέρα ότι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχουν «κανένα νόημα», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB. Ο Ιρανός πρόεδρος επιχειρηματολόγησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί στη χώρα του τρεις φορές μετά από συνομιλίες, γεγονός που υποδηγώνει ότι δεν επιδιώκουν πραγματικό διάλογο. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν τεταμένες, με τις συνομιλίες να βρίσκονται εκ νέου σε αδιέξοδο.

Οι λόγοι για την απόρριψη του διαλόγου

Σύμφωνα με τον Μασούντ Πεζεσκιάν, η εμπειρία του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνει ότι οι συνομιλίες δεν οδηγούν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος τόνισε ότι «ως τώρα, μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές έπειτα από συνομιλίες», γεγονός που, όπως υποστήριξε, «δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάλογο».

Επιπλέον, ο Ιρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, (επιβάλλει) κυρώσεις, (ασκεί) πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την έντονη δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στις προθέσεις της Ουάσιγκτον, βασιζόμενη σε προηγούμενες ενέργειες και παραβιάσεις υποσχέσεων.

Συνεχιζόμενη ένταση και αδιέξοδο στις συνομιλίες

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν σε κρίσιμο σημείο, καθώς επτά και πλέον μήνες έχουν περάσει από την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη φαίνεται να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο, παρά τις προηγούμενες προσπάθειες για αποκλιμάκωση.

Συγκεκριμένα, παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο, παρά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης τον Ιούνιο, και παρά τις έμμεσες συνομιλίες που διεξήχθησαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε σύγκρουση για τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανταλλάσσοντας συχνά απειλές και επιθέσεις.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας

Την προχθεσινή Κυριακή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε πως δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «ούτε καμιά λύση βασισμένη σε νέες κυρώσεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφορετικές προσεγγίσεις στην επίλυση των διαφορών.

Απευθυνόμενος σε ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη, ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι «αν οι εχθροί μας επιλέξουν εκ νέου τον δρόμο της στρατιωτικής αναμέτρησης, η ανταπόδοσή μας θα είναι πιο ισχυρή απ’ ό,τι προηγουμένως και θα αμυνθούμε με ακόμη περισσότερη δύναμη». Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι «μόνο διαπραγματεύσεις βασισμένες στη δικαιοσύνη και στην ισότητα θα επιτρέψουν να εξευρεθεί λύση για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και η παράνομη και άδικη επίθεση εναντίον του Ιράν».

Πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ και άρση κυρώσεων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της κρίσης, Αμερικανοί και Ιρανοί συζήτησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με σκοπό την εξεύρεση κοινών σημείων.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, το Ιράν υπέβαλε μια πρόταση που αφορούσε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες. Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται πλέον στην καρδιά της σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Η ιρανική πρόταση προέβλεπε ως αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Reader