Η απόφαση Τραμπ για αφορολόγητο κόκκινο ντίζελ εν μέσω προεκλογικής συγκέντρωσης

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε χθες Δευτέρα ένα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς την αφορολόγητη αγορά μιας συγκεκριμένης ποικιλίας πετρελαίου ντίζελ. Η υπογραφή του διατάγματος έγινε εν μέσω προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νεμπράσκα, με τον πρόεδρο να αναφέρεται στο «κόκκινο ντίζελ» ως ένα προϊόν που, αν και δεν γνωρίζει προσωπικά, «λένε πως είναι πολύ καλό». Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος

Η διαδικασία υπογραφής του διατάγματος έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης του ρεπουμπλικανού προέδρου στη Νεμπράσκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την προσωπική του βοηθό, Νάταλι Χαρπ, στο βάθρο για να του προσκομίσει το έγγραφο. Αμέσως μετά την υπογραφή, ο πρόεδρος πέταξε τον μαρκαδόρο που χρησιμοποίησε στο πλήθος των οπαδών του, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με κραυγές του επωνύμου του, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα.

Το εκτελεστικό αυτό διάταγμα έχει ως στόχο να επιτρέψει σε οποιονδήποτε Αμερικανό την αφορολόγητη αγορά του συγκεκριμένου είδους πετρελαίου ντίζελ. Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος των καταναλωτών.

Το «κόκκινο ντίζελ» και οι χρήσεις του

Το είδος του καυσίμου που αναφέρεται στο διάταγμα είναι το λεγόμενο «κόκκινο ντίζελ». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το πετρέλαιο προορίζεται αποκλειστικά για αγροτικά μηχανήματα ή μηχανήματα έργου που χρησιμοποιούνται εκτός των δημόσιων δρόμων. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του σε αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ούτε σε φορτηγά.

Το συγκεκριμένο είδος καυσίμου διαθέτει εδώ και χρόνια ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Η πρόσφατη απόφαση του προέδρου Τραμπ επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα αφορολόγητης αγοράς σε όλους τους πολίτες, υπό τους προαναφερθέντες περιορισμούς χρήσης.

Οι δηλώσεις του προέδρου για το καύσιμο

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Νεμπράσκα, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά πως το διάταγμα «επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο diesel απαλλαγμένο από φόρους». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να ελαφρύνει το οικονομικό βάρος των καταναλωτών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να παραδεχτεί, με χιουμοριστικό τρόπο, την έλλειψη γνώσης του για το χρωματισμένο κόκκινο ντίζελ. «Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, λένε πως είναι πολύ καλό», χαριτολόγησε, προσδίδοντας μια προσωπική νότα στην ανακοίνωση.

Το πλαίσιο των τιμών καυσίμων και οι ενδιάμεσες εκλογές

Η απόφαση για το αφορολόγητο κόκκινο ντίζελ λαμβάνεται σε μια περίοδο όπου οι τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανέλθει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως αναφέρεται στις πηγές.

Η δυσφορία των καταναλωτών εξαιτίας των αυξημένων τιμών έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό βαρίδι για τους Ρεπουμπλικάνους. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές απέχουν μόλις μερικές εβδομάδες, καθιστώντας το θέμα των καυσίμων ένα κεντρικό ζήτημα στην προεκλογική ατζέντα.

Με πληροφορίες από: Reader