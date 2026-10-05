Ενεργοποιείται η συμμαχία της Μέκκας: Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατό στη Σαουδική Αραβία

Τουρκία και Πακιστάν προχωρούν στην άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας της Μέκκας. Η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής της τριμερούς συμμαχίας στο Ριάντ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας και της συλλογικής ικανότητας των τριών χωρών να αντιμετωπίζουν απειλές, με φόντο τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης.

Άμεση ανάπτυξη δυνάμεων και στόχοι

Σε άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων συλλογικής άμυνας προχωρούν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, συμφωνώντας στη λήψη μέτρων για την ταχεία ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας. Η απόφαση αυτή λήφθηκε τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής, Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής της Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο βασικός στόχος αυτής της κίνησης είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας, της στρατιωτικής διαλειτουργικότητας και της συλλογικής ικανότητας των τριών χωρών να αντιμετωπίζουν και να αποκρούουν απειλές. Η επιτροπή έδωσε εντολή για τη διάθεση των στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας

Το Αμυντικό Σύμφωνο της Μέκκας, γνωστό και ως Ένωση της Μέκκα, υπεγράφη στις 7 Αυγούστου 2026 από τους ηγέτες των τριών χωρών. Συγκεκριμένα, το σύμφωνο υπέγραψαν ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ. Η συμφωνία προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Το Ισλαμαμπάντ έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία αμυντική, τονίζοντας ότι δεν στρέφεται εναντίον συγκεκριμένης χώρας. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υπογράμμισε ότι η συμφωνία της Μέκκας λειτουργεί ως μηχανισμός συλλογικής αποτροπής, τεχνικά παρόμοιος με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Καταδίκη επιθέσεων και κλιμάκωση στην Υεμένη

Οι τρεις χώρες καταδίκασαν παράλληλα «με τον εντονότερο τρόπο» την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, καθώς και τις επιθέσεις εναντίον πόλεων και πολιτικών και οικονομικών υποδομών στη Σαουδική Αραβία. Επανέλαβαν, επίσης, ότι η ασφάλεια κάθε μέλους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ασφάλειας της τριμερούς συμφωνίας. Η επιτροπή συμφώνησε να ενεργοποιήσει συλλογικά μέτρα αποτροπής στο πλαίσιο της Συμμαχίας ως απάντηση στις επιθέσεις.

Η ενεργοποίηση των δεσμεύσεων της συμφωνίας συμπίπτει με νέα σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη. Οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης εξαπέλυσαν μεγάλη επιχείρηση εναντίον των Χούθι στις περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας, με την υποστήριξη του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού. Η επιχείρηση, που ονομάστηκε «Αυγή της Υεμένης», συνοδεύεται από εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές.

Λεπτομέρειες της επιχείρησης και δηλώσεις

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, στρατηγός Τούρκι αλ-Μάλικι, δήλωσε ότι 100 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις και ότι έχουν καταστραφεί 324 «σημαντικοί στόχοι». Παράλληλα, ο συνασπισμός υποστηρίζει ότι παρέχει αεροπορική κάλυψη στις κυβερνητικές δυνάμεις και προστασία στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης της συμμαχίας, ο αντιστράτηγος ε.α. Ναουμάν Μαχμούντ του Πακιστάν ορίστηκε πρώτος γενικός γραμματέας, με τριετή θητεία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος συμμετείχε στη σύνοδο μαζί με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, δήλωσε ότι συζητήθηκε τι θα μπορούσε να γίνει για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος μέσω διαλόγου, σημειώνοντας την εποικοδομητική προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας.

Ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ

Εν μέσω των εξελίξεων αυτών, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 3. Η οδηγία προτρέπει όλους τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία να παραμείνουν σε εγρήγορση, υπογραμμίζοντας την αυξημένη προσοχή που απαιτείται στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis