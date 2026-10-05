Πτήση της British Airways έχασε 27.000 πόδια σε επτά λεπτά πάνω από την Ιρλανδία

Ένα αεροσκάφος της British Airways που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς το Σικάγο βίωσε στιγμές αγωνίας το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον αέρα. Η αιτία ήταν ένα μη προσδιορισμένο «τεχνικό πρόβλημα» που οδήγησε το αεροσκάφος σε απότομη απώλεια ύψους. Ευτυχώς, η πτήση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, με το αεροπλάνο να επιστρέφει στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Ο τρόμος στον αέρα

Η πτήση BA295, με αεροσκάφος τύπου Boeing 777, απογειώθηκε από το Λονδίνο στις 12:15 τοπική ώρα, με προορισμό το Σικάγο. Περίπου 30 λεπτά μετά την απογείωση, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, προκαλώντας ανησυχία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου FlightAware, το Boeing 777 βρισκόταν στα 36.000 πόδια όταν ξεκίνησε η απώλεια ύψους. Μέσα σε μόλις επτά λεπτά, το αεροπλάνο έφτασε στα 9.000 πόδια, χάνοντας συνολικά 27.000 πόδια. Αυτή η δραματική πτώση οδήγησε τους πιλότους να κηρύξουν αμέσως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενοι ένα μη προσδιορισμένο «τεχνικό πρόβλημα».

Η πορεία του αεροσκάφους

Μετά την απώλεια ύψους και την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναστροφή. Για περίπου τέσσερις ώρες, η πτήση BA295 πετούσε πάνω από το Στενό του Μπρίστολ, ένα πέρασμα που βρίσκεται στα δυτικά της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πιλότοι διαχειρίζονταν την κατάσταση, προετοιμάζοντας την επιστροφή και την ασφαλή προσγείωση.

Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 17:00 τοπική ώρα, τερματίζοντας την αγωνία των επιβατών και του πληρώματος. Η επιτυχής προσγείωση αποτελεί απόδειξη της εκπαίδευσης και της ψυχραιμίας των πιλότων της British Airways.

Η ανακοίνωση της British Airways

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία British Airways επιβεβαίωσε το περιστατικό. «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, αφού οι άρτια εκπαιδευμένοι πιλότοι μας επέστρεψαν στο Χίθροου λόγω τεχνικού προβλήματος», ανέφερε η εταιρεία.

Η British Airways διαβεβαίωσε επίσης ότι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά από το αεροσκάφος. Οι ομάδες της εταιρείας εργάζονται εντατικά για να επαναφέρουν τα ταξιδιωτικά σχέδια των επιβατών στην κανονική τους ροή το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, οι επιβάτες αναμένεται να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία από την αεροπορική εταιρεία έως ότου οργανωθεί άλλη πτήση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr