Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης ανακατέλαβαν το λιμάνι Μούχα στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν σήμερα την ανακατάληψη του λιμανιού Μούχα. Το σημαντικό αυτό λιμάνι βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και είχε περιέλθει στον έλεγχο των μαχητών Χούθι τον περασμένο μήνα. Οι Χούθι, μια σιιτική οργάνωση ανταρτών, υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η ανακατάληψη του λιμανιού Μούχα

Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, ο έλεγχος του λιμανιού Μούχα έχει αποκατασταθεί. Η επιχείρηση ανακατάληψης αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης να ανακτήσει εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των μαχητών Χούθι.

Το λιμάνι Μούχα, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτελεί ένα κομβικό σημείο. Η ανακατάληψή του έρχεται μετά από μια σειρά στρατιωτικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις της κυβέρνησης, με στόχο την αποκατάσταση της τάξης και του ελέγχου στην περιοχή.

Η προηγούμενη κατάληψη από τους Χούθι

Η κατάληψη του λιμανιού Μούχα από τους μαχητές Χούθι είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο μήνα. Ειδικότερα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, η σιιτική οργάνωση ανταρτών εξαπέλυσε μια επίθεση αστραπή, με αποτέλεσμα να καταλάβει το ιστορικό λιμάνι.

Εκτός από το Μούχα, οι Χούθι είχαν επεκτείνει τον έλεγχό τους και στο υπόλοιπο των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή η επέκταση περιλάμβανε και τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, γεγονός που είχε αναφερθεί από το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι δυνάμεις που εμπλέκονται

Στη σύγκρουση στην Υεμένη εμπλέκονται οι ένοπλες δυνάμες της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, οι οποίες λαμβάνουν υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση της Υεμένης υποστηρίζεται συγκεκριμένα από το Ριάντ, το οποίο παρέχει τη στήριξή του στις επιχειρήσεις της.

Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται οι μαχητές Χούθι, μια σιιτική οργάνωση ανταρτών. Οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν και χαρακτηρίζονται ως φιλοϊρανοί μαχητές. Η παρουσία και η δράση τους στην περιοχή έχουν οδηγήσει σε παρατεταμένες συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις.

Η στρατηγική σημασία της περιοχής

Το λιμάνι Μούχα, μαζί με τις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, κατέχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους δρόμους παγκοσμίως, ενώ το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι ένα κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο έλεγχος αυτών των περιοχών προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα στις δυνάμεις που τον κατέχουν. Η ανακατάληψη του Μούχα από τις κυβερνητικές δυνάμεις σηματοδοτεί μια προσπάθεια για την αποκατάσταση του ελέγχου σε αυτά τα ζωτικής σημασίας σημεία.

Η ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση

Η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι. Αυτά τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση μιας ευρύτερης επίθεσης.

Ο στόχος αυτής της επίθεσης είναι η ανακατάληψη του συνόλου της χώρας από τους φιλοϊρανούς μαχητές. Η ανακατάληψη του λιμανιού Μούχα εντάσσεται σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται από τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης.

Με πληροφορίες από: News.gr