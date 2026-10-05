Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία ενεργοποιούν την κοινή άμυνα στο πλαίσιο του Συμφώνου της Μέκκας

Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία αποφάσισαν τη Δευτέρα την άμεση εφαρμογή των δεσμεύσεων κοινής άμυνας που απορρέουν από τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής Πολιτικής και Άμυνας στο Ριάντ. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, προβλέπεται η ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Οι ενέργειες αυτές στοχεύουν στην αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι.

Η έκτακτη συνεδρίαση στο Ριάντ

Η απόφαση για την ενεργοποίηση της κοινής άμυνας ελήφθη στο πλαίσιο κοινής δήλωσης. Αυτή η δήλωση εκδόθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής Πολιτικής και Άμυνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ.

Στην εν λόγω συνάντηση, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Σαουδική Αραβία, την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν και την Τουρκική Δημοκρατία. Ο κύριος σκοπός της συνεδρίασης ήταν η εξέταση των εξελίξεων στην ασφάλεια και των απειλών που αντιμετωπίζει το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Καταδίκη των επιθέσεων και ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων

Αξιωματούχοι των τριών χωρών καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες απόπειρες στοχοποίησης των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας. Παράλληλα, εξέφρασαν την καταδίκη τους για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις που πλήττουν σαουδαραβικές πόλεις, καθώς και πολιτικές και οικονομικές υποδομές.

Οι επιθέσεις αυτές αποδίδονται στους Χούθι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πηγές, υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σαουδαραβικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η απόφαση περιλαμβάνει μέτρα για την παροχή και την «ταχεία ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων» εντός του Βασιλείου.

Θεσμική ενίσχυση και νέος Γενικός Γραμματέας

Στο πλαίσιο της θεσμικής οικοδόμησης του Αμυντικού Συμφώνου της Μέκκας, η Επιτροπή αποφάσισε τον διορισμό του Αντιστράτηγου ε.α. Ναουμάν Μαχμούντ από την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν. Ο κ. Μαχμούντ θα αναλάβει καθήκοντα ως ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Συμφώνου, με θητεία τριών ετών.

Οι συμβαλλόμενες χώρες καλωσόρισαν τον νέο Γενικό Γραμματέα, εκφράζοντας τις ευχές τους για επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Επίσης, εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη συμβολή του στην ανάπτυξη της Συμμαχίας και στην επίτευξη των στόχων της.

Δέσμευση για κοινή άμυνα και ενιαία στάση

Οι χώρες που συμμετέχουν στο Σύμφωνο επιβεβαίωσαν την κατηγορηματική τους απόρριψη οποιασδήποτε επίθεσης ή απειλής κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Τόσο η Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν όσο και η Τουρκική Δημοκρατία εξήραν την ετοιμότητα και την επαγγελματική επάρκεια των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας.

Ειδικότερα, αναγνώρισαν την υψηλή αποτελεσματικότητα που επέδειξαν οι σαουδαραβικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων που αντιμετωπίζει το Βασίλειο, καθώς και στην προστασία της ασφάλειας και της εδαφικής του ακεραιότητας. Η Επιτροπή τόνισε ότι το Αμυντικό Σύμφωνο της Μέκκας αποτελεί μια σταθερή δέσμευση για κοινή άμυνα και μια ενιαία στάση απέναντι στις απειλές.

Πρακτική εφαρμογή και ενίσχυση της αποτροπής

Η Επιτροπή αποφάσισε την άμεση μετάβαση στην πρακτική εφαρμογή των δεσμεύσεων κοινής άμυνας. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την παροχή των συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων και την ταχεία ανάπτυξή τους στη Σαουδική Αραβία.

Οι ενέργειες αυτές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ρυθμίσεις και την εθνική νομοθεσία των συμβαλλόμενων κρατών. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας, της στρατιωτικής ολοκλήρωσης και της συλλογικής ικανότητας αντιμετώπισης και απόκρουσης των απειλών.

Οι χώρες-μέλη υπογράμμισαν ότι η ασφάλεια κάθε κράτους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής ασφάλειας των τριών κρατών. Η μετατροπή της συμφωνίας της Μέκκας για την κοινή άμυνα σε πρακτικά μέτρα επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της δέσμευσης για κοινή άμυνα, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αποτροπής και τονίζει την ενότητα και την αποφασιστικότητα των τριών χωρών να υπερασπιστούν την ασφάλεια, την κυριαρχία και την εδαφική τους ακεραιότητα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki