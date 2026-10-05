Νετανιάχου: Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά «καμία εξουσία» στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δεν θα αποκτήσει ποτέ ξανά «καμία εξουσία» στη Λωρίδα της Γάζας. Η δήλωση αυτή έρχεται καθώς το ζήτημα της μελλοντικής διακυβέρνησης της περιοχής παραμένει άλυτο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από την πιο φονική επίθεση στην ιστορία της χώρας.

Η τελετή μνήμης και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Σήμερα, εθνική ημέρα μνήμης στο Ισραήλ, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας, τιμώντας τα θύματα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η κίνηση αυτή ξεκίνησε από τις 6:29 το πρωί, την ακριβή ώρα που μαχητές της Χαμάς άρχισαν να διεισδύουν σε ισραηλινό έδαφος, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο φονικής επίθεσης στην ιστορία της χώρας.

Η κεντρική τελετή μνήμης πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό νεκροταφείο του όρους Χερτσλ στην Ιερουσαλήμ. Εκεί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε ομιλία, τονίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις επιχειρήσεις. «Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, αλλά υπάρχουν ακόμη αποστολές μπροστά μας και σκοπεύουμε να τις εκτελέσουμε», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Ισραήλ.

Η δέσμευση για το μέλλον της Γάζας

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού βρέθηκε το ζήτημα της μελλοντικής διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο παραμένει άλυτο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν κατηγορηματικός ως προς τη θέση του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι «δεν θα υπάρξει καμία εξουσία της Χαμάς στη Γάζα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Ισραήλ να αποτρέψει την επιστροφή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην εξουσία.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να συνεχίσει να στοχεύει όποιον εμπλέκεται στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Η επίθεση αυτή είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο 1.221 Ισραηλινών, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. Η επίθεση αυτή πυροδότησε την καταστροφική ισραηλινή αντεπίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις και η διαφωνία για τον αφοπλισμό

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, ως αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, έχουν οδηγήσει σε έναν υψηλό αριθμό θυμάτων. Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, αναφέρει ότι περισσότεροι από 74.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Το Ισραήλ, το οποίο εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, έχει αρνηθεί να αποσύρει τις δυνάμεις του από την περιοχή, θέτοντας ως προϋπόθεση την επαλήθευση του πλήρους αφοπλισμού της Χαμάς. Ωστόσο, η Χαμάς, από την πλευρά της, υποστηρίζει έναν σταδιακό αφοπλισμό, απορρίπτοντας την άμεση και μονομερή παράδοση του οπλοστασίου της, όπως σημειώθηκε από το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πολυμέτωπος αγώνας και οι προοπτικές ειρήνης

Το πολιτικό μέλλον της περιοχής παραμένει αβέβαιο, ειδικά μετά την εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Οκτώβριο του 2025. Η διαχείριση της μεταπολεμικής κατάστασης στη Γάζα αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, με τις δύο πλευρές να διατηρούν διαφορετικές θέσεις ως προς τις προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα.

Πέρα από τις επιχειρήσεις στη Γάζα, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις σε πολλά άλλα μέτωπα. Συγκεκριμένα, διεξάγει αγώνα στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, ενός ισλαμιστικού κινήματος που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη. Παράλληλα, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αντιπαράθεσης και με το Ιράν. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, με την αιτιολογία ότι αυτό θα «δημιουργήσει μια ευκαιρία για ειρήνη με μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός, ως επί το πλείστον, επιθυμεί ειρήνη μαζί μας».

Με πληροφορίες από: News.gr