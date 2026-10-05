Ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την αύξηση της τιμής της βενζίνης με τις ουκρανικές επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του, προσπάθησε να αποδώσει σε άλλους την ευθύνη για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών δεν οφείλεται στον πόλεμο που ο ίδιος εξαπέλυσε κατά του Ιράν, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μέσω του προσωπικού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

Η ανάλυση του Ντόναλντ Τραμπ για τις τιμές της βενζίνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η κατάσταση με την τιμή της βενζίνης έχει αλλάξει και δεν συνδέεται πλέον με τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «αριθμός ρεκόρ βαρελιών εξέρχεται σχεδόν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ». Αυτή η παρατήρηση αποτελεί μέρος της προσπάθειάς του να ανακατευθύνει την προσοχή από άλλες πιθανές αιτίες για την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν προέρχεται πλέον από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Αντίθετα, εστίασε σε διαφορετικούς παράγοντες που, κατά την άποψή του, επηρεάζουν άμεσα το κόστος των καυσίμων. Η δήλωσή του αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας του σχετικά με την παγκόσμια αγορά ενέργειας και τις επιπτώσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κύριοι παράγοντες της αύξησης, κατά τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσδιόρισε δύο βασικούς λόγους για την άνοδο των τιμών της βενζίνης. Ο πρώτος αφορά τα διυλιστήρια της Ρωσίας, τα οποία, όπως ανέφερε, «βομβαρδίζονται από την Ουκρανία». Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου και επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων.

Ο δεύτερος παράγοντας που ανέδειξε ο Τραμπ σχετίζεται με την εσωτερική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι τα δικά μας διυλιστήρια «είναι κλειστά σε Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια από αυτούς τους ηλίθιους Δημοκρατικούς». Η φράση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο Truth Social, αντανακλά την έντονη κριτική του προς τους Δημοκρατικούς για τις πολιτικές τους που, κατά την άποψή του, συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους της βενζίνης.

Προηγούμενη κριτική και η στάση του για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Έχει εκφράσει και στο παρελθόν την άποψή του σχετικά με αυτές τις ενέργειες, υποδηλώνοντας μια σταθερή θέση επί του θέματος. Οι δηλώσεις του αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχολίων του για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διατηρήσει σιγή ιχθύος σχετικά με την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος. Μέχρι τώρα, δεν έχει σχολιάσει τις εντατικοποιημένες ρωσικές επιθέσεις, και κυρίως αυτές που στοχεύουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Αυτή η επιλεκτική στάση του στα γεγονότα του πολέμου αποτελεί σημείο παρατήρησης.

Ο αντίκτυπος στις ενδιάμεσες εκλογές

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ, αποτελεί έναν σοβαρό λόγο δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Το ζήτημα αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ζωής και επηρεάζει την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, καθιστώντας το ένα κεντρικό θέμα στην πολιτική ατζέντα.

Οι Αμερικανοί πολίτες θα κληθούν στις 3 Νοεμβρίου να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές. Η δυσαρέσκεια που προκαλείται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκλογική διαδικασία, καθώς οι ψηφοφόροι συχνά λαμβάνουν υπόψη τους οικονομικούς παράγοντες κατά την επιλογή τους. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει αυτής της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: News.gr