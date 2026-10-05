Εξεγέρσεις μαθητών στη Γαλλία: Η κοινωνική δυσφορία μιας γενιάς και τα προβλήματα στην εκπαίδευση

Μια ευρεία κινητοποίηση μαθητών έχει ξεσπάσει στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες που επικρατούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, έχουν λάβει πανεθνικές διαστάσεις, αναδεικνύοντας τη συσσωρευμένη κοινωνική δυσφορία μιας ολόκληρης γενιάς. Τα αιτήματα των μαθητών επικεντρώνονται σε ζητήματα υποδομών, ελλείψεων προσωπικού και ανεπαρκούς χρηματοδότησης.

Η έναρξη των κινητοποιήσεων

Η χρόνια παθογένεια του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος οδήγησε σε ένα ξέσπασμα στα τέλη Σεπτεμβρίου, μόλις τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι πρώτες σπίθες της κινητοποίησης εμφανίστηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου στο Lycée Saint-Exupéry, όπου απεργοί καθηγητές ενώθηκαν με μαθητές, οι οποίοι επιχείρησαν αποκλεισμό των σχολικών εγκαταστάσεων.

Σύντομα, η δράση αυτή βρήκε απήχηση και σε άλλους μαθητές στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Lycée Paul Éluard στο Saint-Denis, ένα ποικιλόμορφο, εργατικό προάστιο βόρεια της πρωτεύουσας, όπου οι μαθητές ξεκίνησαν επίσης αποκλεισμό στις 25 Σεπτεμβρίου. Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, η κινητοποίηση είχε εξαπλωθεί σε πάνω από 1.000 λύκεια σε όλη τη χώρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποκρυσταλλώνοντας την κοινωνική δυσφορία που βιώνει μια ολόκληρη γενιά.

Οι βασικές αιτίες της δυσφορίας

Οι περιορισμένοι πόροι αποτελούν το βασικό πρόβλημα που μαστίζει το σύστημα εκπαίδευσης της Γαλλίας, σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των μαθητών. Οι τάξεις είναι ασφυκτικά γεμάτες, δημιουργώντας συνθήκες δυσκολίας στη μάθηση, ενώ η διδασκαλία ανατίθεται ολοένα και περισσότερο σε αναπληρωτές καθηγητές, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη συνέχεια και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πίσω από τη φράση «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα», τη δημοκρατική υπόσχεση που είναι χαραγμένη σε κάθε δημόσιο σχολικό κτίριο της χώρας, κρύβονται ετοιμόρροπα κτίρια και άθλιες εγκαταστάσεις. Οι βιβλιοθήκες είναι κακώς εφοδιασμένες, η πληροφορική είναι αναξιόπιστη, αν υπάρχει, και το κρίσιμο προσωπικό υποστήριξης, όπως νοσηλευτές και σύμβουλοι, είναι αριθμητικά λιγότερο από το αναγκαίο.

Εικόνες από την καθημερινότητα των σχολείων

Η κατάσταση των σχολικών υποδομών αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λογαριασμούς μαθητών. Τα βίντεο αυτά καταγράφουν τις πιο καταστροφικές συνθήκες, όπως αρουραίους που τρέχουν στις αίθουσες διδασκαλίας, οροφές που καταρρέουν και τοίχους που στάζουν από την υγρασία. Επιπλέον, αναδεικνύονται προβλήματα όπως σπασμένες πόρτες και ανύπαρκτος φωτισμός στις τουαλέτες, συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

Οι μαθητές συνεχίζουν να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για αυτές τις συνθήκες. Τα παράπονα τους αφορούν τις υποδομές που καταρρέουν, τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, τα υπερφορτωμένα προγράμματα, την έλλειψη εκπαιδευτικών και προσωπικού, καθώς και την ανεπαρκή χρηματοδότηση των σχολείων. Αυτά τα ζητήματα συνθέτουν ένα περιβάλλον που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η παρέμβαση του προέδρου Μακρόν

Αντιδρώντας σε αυτό που γρήγορα έπαιρνε την κλίμακα μιας εθνικής κρίσης, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρενέβη την Τετάρτη. Η παρέμβαση του έγινε κατά τη διάρκεια κρατικής επίσκεψης στη Μαδρίτη, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις στη χώρα του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε: «Καταλαβαίνω τις ανησυχίες και τον θυμό που μπορεί να νιώθουν οι νέοι μας, είτε αυτό σχετίζεται με το κλίμα, τις νέες τεχνολογίες είτε τις γεωπολιτικές εντάσεις». Ωστόσο, ο Μακρόν πρόσθεσε πως «κανένας από αυτούς τους φόβους δεν δικαιολογεί τη βία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρηνικές διαμαρτυρίες.

Συγκρούσεις και αστυνομική παρουσία

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, σημειώθηκαν και επεισόδια. Η έφιππη αστυνομική ταξιαρχία επενέβη μπροστά από το λύκειο Évariste-Galois στο Sartrouville, προκειμένου να απωθήσει μαθητές. Η επέμβαση αυτή ακολούθησε ρίψεις πυροτεχνημάτων, αναδεικνύοντας την ένταση που επικρατεί σε ορισμένα σημεία των διαμαρτυριών.

Οι συγκρούσεις αυτές υπογραμμίζουν την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των μαθητών και των αρχών, καθώς οι νέοι επιμένουν να εκφράζουν την αγανάτησή τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η κατάσταση στη Γαλλία παραμένει τεταμένη, με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και τα αιτήματα για βελτίωση των συνθηκών να παραμένουν στο προσκήνιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki