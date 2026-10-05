Ο Τραμπ αποδίδει την άνοδο των τιμών της βενζίνης σε Ουκρανούς και Δημοκρατικούς

Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social, όπου εξέφρασε τις απόψεις του σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές της βενζίνης. Στη δήλωσή του, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι οι αιτίες για την άνοδο του κόστους των καυσίμων έχουν αλλάξει, αποδίδοντας την ευθύνη σε συγκεκριμένες ενέργειες τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η τοποθέτησή του αυτή έρχεται να προσθέσει μια νέα διάσταση στη συζήτηση για την οικονομία και την ενέργεια.

Οι νέοι παράγοντες πίεσης για τις τιμές καυσίμων

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι τιμές της βενζίνης δεν υφίστανται πλέον την υψηλότερη πίεση από τις διαταραχές που πιθανώς να σημειώνονταν στο Στενό του Ορμούζ. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι από το Στενό του Ορμούζ εξάγονται πλέον ποσότητες-ρεκόρ πετρελαίου σε σχεδόν καθημερινή βάση. Αυτό, κατά την άποψή του, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί πλέον τον πρωταρχικό παράγοντα που οδηγεί σε αυξήσεις τιμών στην παγκόσμια αγορά καυσίμων, όπως ενδεχομένως συνέβαινε στο παρελθόν.

Κατηγορίες για ρωσικά διυλιστήρια και την Ουκρανία

Ένα σημαντικό μέρος της κριτικής του Αμερικανού Προέδρου εστιάστηκε στο ζήτημα των διυλιστηρίων. Ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα ρωσικά διυλιστήρια, δηλώνοντας ότι αυτά «ανατινάζονται από την Ουκρανία». Αυτή η ενέργεια, όπως την περιέγραψε ο ίδιος, αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι τιμές της βενζίνης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η δήλωσή του συνδέει άμεσα τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ενέργειες στην περιοχή με την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη αιτιολόγηση για την άνοδο του κόστους των καυσίμων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές στα ρωσικά διυλιστήρια έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, επηρεάζοντας έτσι και τις τιμές που πληρώνουν οι οδηγοί στην αντλία. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει την πεποίθησή του ότι οι διεθνείς συγκρούσεις και οι στρατιωτικές ενέργειες έχουν άμεσες οικονομικές συνέπειες που γίνονται αισθητές στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο ρόλος των Δημοκρατικών και των «μπλε» πολιτειών

Πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε την προσοχή του και στην εσωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ίδια ανάρτηση, ισχυρίστηκε ότι τα διυλιστήρια εντός της χώρας κλείνουν. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβαίνει ειδικότερα στις «μπλε» πολιτείες, δηλαδή σε πολιτείες που παραδοσιακά ψηφίζουν Δημοκρατικούς. Ως παράδειγμα τέτοιας πολιτείας ανέφερε την Καλιφόρνια, υπογραμμίζοντας την επίδραση των πολιτικών αποφάσεων στην εγχώρια παραγωγή και διαθεσιμότητα καυσίμων.

Ο κ. Τραμπ απέδωσε την ευθύνη για αυτά τα κλεισίματα στους «Dumocrats», έναν όρο που χρησιμοποιεί για να αναφερθεί στους Δημοκρατικούς. Αυτή η κατηγορία υποδηλώνει ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από τους Δημοκρατικούς σε αυτές τις πολιτείες οδηγούν σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας των διυλιστηρίων, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Η δήλωσή του αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης κριτικής του προς την πολιτική ατζέντα των Δημοκρατικών.

Η πλήρης δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social περιλάμβανε την ακόλουθη δήλωση, η οποία συνοψίζει την οπτική του για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων: «Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ —καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση— αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις «μπλε» πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους «Dumocrats» (τους Δημοκρατικούς)». Η δήλωση αυτή, υπογεγραμμένη ως «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», παρέχει μια σαφή εικόνα των αιτιάσεων του πρώην Προέδρου σχετικά με την πορεία των τιμών της βενζίνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki