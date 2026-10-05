Οι ΗΠΑ απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά τους από τη Βρετανία μετά από περιστατικά στη βάση RAF Φέρφορντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην απόσυρση όλων των βομβαρδιστικών τους μεγάλου βεληνεκούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταφέροντάς τα πίσω στις αμερικανικές βάσεις τους. Η απόφαση αυτή ελήφθη την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, έπειτα από περιστατικά κοντά στη βάση του RAF Φέρφορντ και λόγω μιας νέας, μη προσδιορισμένης απειλής, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε σε συλλήψεις ατόμων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο ιρανικό σχέδιο επίθεσης κατά της βρετανικής αεροπορικής βάσης.

Η απόσυρση των αμερικανικών βομβαρδιστικών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την απόσυρση όλων των βομβαρδιστικών τους που ήταν αναπτυγμένα στη βάση RAF Fairford. Σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου στο CNN, όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά έχουν πλέον επιστρέψει στις βάσεις τους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η μετακίνηση των αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με τις ΗΠΑ να επικαλούνται μια νέα, μη προσδιορισμένη απειλή ως τον λόγο για την απόσυρση. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους ακριβείς λόγους αυτής της μετακίνησης.

Το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός επέλεξε να μεταφέρει τα βομβαρδιστικά πίσω στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να τα αναπτύξει σε κάποια άλλη βάση στην ευρύτερη περιοχή, θεωρείται ασυνήθιστο. Αυτή η επιλογή υποδηλώνει μια συγκεκριμένη εκτίμηση της κατάστασης.

Συλλήψεις στη Βρετανία και φερόμενο σχέδιο επίθεσης

Η απόσυρση των αμερικανικών βομβαρδιστικών συνδέεται χρονικά με προηγούμενες ενέργειες της βρετανικής κυβέρνησης. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στη σύλληψη αρκετών ατόμων.

Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας. Η έρευνα αφορούσε ένα φερόμενο ιρανικό σχέδιο επίθεσης, το οποίο είχε ως στόχο την ίδια τη βρετανική αεροπορική βάση όπου ήταν σταθμευμένα τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών και των ερευνών, είχε αναφερθεί και η σύλληψη ενός έκτου υπόπτου. Η σύλληψη αυτή σχετιζόταν με την εύρεση εκρηκτικών υλών κοντά στην περιοχή της βάσης RAF Φέρφορντ.

Ο ρόλος της βάσης RAF Φέρφορντ

Η βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) στο Fairford έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παρελθόν, έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αμερικανικών βομβαρδιστικών τύπου B-1.

Τα συγκεκριμένα βομβαρδιστικά B-1 είχαν εμπλακεί στον πόλεμο κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της βάσης. Επιπλέον, το RAF Fairford αποτελεί επιχειρησιακή βάση για τη Διοίκηση Παγκόσμιου Πλήγματος (Global Strike Command) των ΗΠΑ.

Η Διοίκηση Παγκόσμιου Πλήγματος των ΗΠΑ είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς, γεγονός που καθιστά τη βάση έναν κρίσιμο κόμβο για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δηλώσεις αξιωματούχων και αναλυτών

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απομάκρυνση των αμερικανικών βομβαρδιστικών. Ο κ. Ρούμπιο υποβάθμισε τη σημασία αυτής της κίνησης, δηλώνοντας ότι δεν θα «συνέδεε άμεσα» την αναδιάταξη των αεροσκαφών με την εικαζόμενη συνωμοσία.

Από την πλευρά του, ο Alex Plitsas, αναλυτής σε θέματα εθνικής ασφάλειας, σχολίασε την απόσυρση των βομβαρδιστικών. Ο κ. Plitsas δήλωσε ότι αυτή η ενέργεια «καταδεικνύει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα της συνολικής απειλής για τη συγκεκριμένη βάση».

Με πληροφορίες από: Reader