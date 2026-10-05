15Χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο χέρι από χειροβομβίδα σε διαδήλωση στη Γαλλία

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πόλη Λανς της Γαλλίας, όπου ένας 15χρονος μαθητής Λυκείου ακρωτηριάστηκε στο χέρι. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, όταν ο νεαρός μάζευε μια χειροβομβίδα.

Οι διαδηλώσεις έχουν λάβει βίαιη τροπή, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις, ενώ εκατοντάδες σχολεία παραμένουν κλειστά. Νέες πανεθνικές διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, καθώς το τεταμένο κοινωνικό κλίμα στη Γαλλία συνεχίζεται.

Το σοβαρό περιστατικό στο Λανς

Ο 15χρονος μαθητής ακρωτηριάστηκε στο χέρι έξω από επαγγελματικό λύκειο στην πόλη Λανς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μαθητής μάζευε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας, η οποία εξερράγη στο χέρι του.

Ο εισαγγελέας του Μπετίν δήλωσε σχετικά με το περιστατικό ότι ο μαθητής «είδε το χέρι του να ακρωτηριάζεται», ωστόσο διευκρίνισε ότι «η ζωή του δεν κινδυνεύει». Η γαλλική εφημερίδα La Voix du Nordf ανέφερε επίσης ότι ο 15χρονος έχασε το χέρι του μαζεύοντας τη χειροβομβίδα.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις και οι αιτίες τους

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχικά από ένα σχολείο σε προάστιο του Παρισιού. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στα σχολεία, επικαλούμενοι ρημαγμένα κτίρια, υπερπληθυσμό στις τάξεις και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

Από την αρχική εστία, οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Οι αποκλεισμοί σχολείων και οι διαδηλώσεις υπογραμμίζουν την ένταση του κοινωνικού κλίματος.

Έκταση και βία των διαδηλώσεων

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένα επεισόδια βίας. Μέχρι στιγμής, οι συλλήψεις φτάνουν τις 5.000 σε όλη τη Γαλλία. Παράλληλα, έως και 24 σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Εκτός από το περιστατικό με τον 15χρονο μαθητή στο Λανς, έχει αναφερθεί και επίθεση με αυτοσχέδιο φλογοβόλο σε γυναίκα, γεγονός που καταδεικνύει τη βίαιη τροπή που έχουν λάβει οι διαμαρτυρίες. Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν δήλωσε σήμερα στο δίκτυο CNews ότι «προτεραιότητά μας είναι να αποκαταστήσουμε την τάξη».

Κοινωνικό κλίμα και οικονομικές επιπτώσεις

Το τεταμένο κοινωνικό κλίμα στη Γαλλία συνδέεται και με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να περάσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το έτος 2027. Οι διαδηλώσεις εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η απόδοση του γαλλικού κρατικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας ξεπέρασε για λίγο το 5% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Αυτό αντανακλά την ανασφάλεια που επικρατεί στην αγορά λόγω των αναταραχών.

Επόμενα βήματα και επίσημες δηλώσεις

Για την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026, έχουν προγραμματιστεί νέες πανεθνικές διαδηλώσεις, γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει την ένταση. Σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026, από 400 έως και 500 σχολεία αναμένεται να παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε χθες το απόγευμα ότι ο αριθμός αυτός αφορά ένα σημαντικό ποσοστό από το σύνολο των 3.700 σχολείων της χώρας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση ενόψει των επερχόμενων κινητοποιήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos