Οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών μετά το GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας

Ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε νικητής στο GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Σεπάνγκ και χαρακτηρίστηκε από χαοτικές συνθήκες. Παρά τη νίκη του Ολλανδού της Red Bull, ο πραγματικός κερδισμένος της αναμέτρησης ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος πραγματοποίησε ένα πολύ αποφασιστικό βήμα στην πορεία του προς την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή της Formula 1. Η νίκη του Φερστάπεν του προσέφερε σημαντική βαθμολογική ανάσα, όμως η κορυφή της γενικής κατάταξης παραμένει στα χέρια της Mercedes.

Η επικράτηση του Μαξ Φερστάπεν και η βαθμολογική του πορεία

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη στο χαοτικό GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας, προσθέτοντας 25 πολύτιμους βαθμούς στο ενεργητικό του. Αυτή η επίδοση στη Σεπάνγκ τον οδήγησε στους 188 συνολικά βαθμούς στη φετινή σεζόν. Με αυτή την προσθήκη, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull ανέβηκε στην έκτη θέση της κατάταξης των οδηγών, βελτιώνοντας τη θέση του στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Η νίκη αυτή, αν και σημαντική για τον ίδιο και την ομάδα του, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την κατάσταση στην κορυφή των οδηγών, καθώς αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Mercedes. Ο Φερστάπεν συνεχίζει την προσπάθειά του, με την ελπίδα να καλύψει τη διαφορά στους επόμενους αγώνες της σεζόν.

Ο Κίμι Αντονέλι ο πραγματικός κερδισμένος του αγώνα

Παρά τη νίκη του Φερστάπεν, ο Κίμι Αντονέλι αναδείχθηκε ως ο πραγματικός κερδισμένος του αγώνα στη Μαλαισία. Ο νεαρός οδηγός έφτασε τους 320 βαθμούς, ένα επίτευγμα που τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση για τον τίτλο. Η εξασφάλιση της δεύτερης θέσης στον αγώνα του επέτρεψε να αυξήσει τη διαφορά του από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, στους 84 βαθμούς.

Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος βρισκόταν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης κατά τη διάρκεια του αγώνα, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, γεγονός που έδωσε στον Αντονέλι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τις ελπίδες του Αντονέλι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1, καθώς η διαφορά που δημιούργησε θεωρείται αποφασιστική.

Οι επιδόσεις των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ

Ο Λιούις Χάμιλτον, οδηγός της Mercedes, κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο GP Μπαχρέιν της Μαλαισίας, προσθέτοντας σημαντικούς βαθμούς στο σύνολό του. Με αυτή την επίδοση, ο Βρετανός πιλότος έφτασε τους 214 βαθμούς στη γενική κατάταξη των οδηγών, διατηρώντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων διεκδικητών.

Από την πλευρά του, ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari τερμάτισε στην τέταρτη θέση του αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Μονεγάσκος οδηγός βρίσκεται στους 191 βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών. Και οι δύο οδηγοί συνεχίζουν την προσπάθειά τους για υψηλότερες θέσεις, καθώς η σεζόν εξελίσσεται.

Η κατάταξη των κατασκευαστών

Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Mercedes διατηρεί την πρωτοπορία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της μέχρι στιγμής στη σεζόν. Η γερμανική ομάδα έχει συγκεντρώσει συνολικά 556 βαθμούς, διατηρώντας μια σημαντική διαφορά από τους ανταγωνιστές της.

Η Ferrari βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 405 βαθμούς, ακολουθώντας την Mercedes. Την τρίτη θέση κατέχει η McLaren με 316 βαθμούς, ενώ η Red Bull βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 284 βαθμούς. Η μάχη μεταξύ των ομάδων αναμένεται να ενταθεί στους επόμενους αγώνες, καθώς όλες διεκδικούν την καλύτερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Ο επόμενος σταθμός της Formula 1 στη Σιγκαπούρη

Ο επόμενος αγώνας της σεζόν της Formula 1 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην πίστα της Σιγκαπούρης. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να φέρει νέες ανατροπές στις βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών.

Η πίστα της Σιγκαπούρης είναι γνωστή για τις ιδιαιτερότητές της και συχνά προσφέρει απρόβλεπτες καταστάσεις, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες του πρωταθλήματος. Οι ομάδες και οι οδηγοί θα προετοιμαστούν για αυτή την πρόκληση, με στόχο να αποσπάσουν τους μέγιστους δυνατούς βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta