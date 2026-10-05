Ζώδια: προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026

Σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη, η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 φέρνει αστρολογικές επιρροές που απαιτούν υπομονή και προσοχή. Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου και η Σελήνη στον Λέοντα διαμορφώνουν ένα κλίμα όπου η αναθεώρηση και η σταθεροποίηση των σχεδίων είναι απαραίτητες, ενώ η έκφραση και η αποφασιστικότητα συναντούν την ανάγκη για ρεαλισμό.

Υπομονή και σταθεροποίηση σχεδίων

Η αντίθεση του Ήλιου με τον Κρόνο προτρέπει σε κινήσεις με περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη. Ενδέχεται κάποια επιθυμία να καθυστερήσει, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται. Αντιθέτως, παρέχεται χρόνος για τη διόρθωση λεπτομερειών και τη σταθεροποίηση των σχεδίων. Η Σελήνη στον Λέοντα ενισχύει την ανάγκη για έκφραση, ενώ η σύνοδός της με τον Άρη εντείνει τόσο την αποφασιστικότητα όσο και την παρορμητικότητα. Αργότερα μέσα στην ημέρα, η αρμονία με τον Κρόνο θα βοηθήσει στην πιο ώριμη αξιοποίηση της προσωπικής δύναμης.

Επανεξέταση προτεραιοτήτων και ρεαλισμός

Η ημέρα καλεί σε επανεξέταση οικονομικών, επαγγελματικών ή προσωπικών προτεραιοτήτων. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό μπορεί να επαναφέρει ένα ζήτημα αξιών ή μια σχέση που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Είναι σημαντικό να μην πιέζονται οι καταστάσεις για άμεσες απαντήσεις. Η Σελήνη στον Λέοντα στρέφει το ενδιαφέρον περισσότερο στο σπίτι και στην προσωπική ασφάλεια, ενώ η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου απαιτεί ρεαλισμό. Σε μεταγενέστερο χρόνο, μια πιο σταθερή διάθεση θα βοηθήσει να διακριθεί τι πραγματικά αξίζει να διατηρηθεί και τι χρήζει αλλαγής.

Διαχείριση υποχρεώσεων και επικοινωνία

Οι υποχρεώσεις ενδέχεται να φανούν περισσότερες από τον διαθέσιμο χρόνο, καθώς η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Συνιστάται η αποφυγή ανάληψης επιπλέον ευθυνών, απλώς για την απόδειξη της ικανότητας να τα καταφέρνει κανείς όλα. Η Σελήνη στον Λέοντα ευνοεί τις συζητήσεις και την ανταλλαγή ιδεών, όμως η δύσκολη όψη της με τον Ερμή μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Είναι σημαντικό να ελέγχονται τα λόγια πριν από την απάντηση. Αργότερα, η επικοινωνία γίνεται πιο δημιουργική και μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει ενδιαφέρουσα προοπτική.

Οικονομική ασφάλεια και συναισθηματικές αντιδράσεις

Η σκέψη στρέφεται σήμερα στην ασφάλεια, στις οικονομικές ανάγκες και σε όσα επιθυμείται να εξασφαλιστούν για το μέλλον. Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στις επιλογές. Ενώ η Σελήνη στον Λέοντα βοηθά στην αναγνώριση της προσωπικής αξίας, η ένταση με την Αφροδίτη απαιτεί προσοχή τόσο στα έξοδα όσο και στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Καλό είναι να αποφευχθεί η αγορά αντικειμένων απλώς για την κάλυψη μιας στιγμιαίας ανάγκης. Αργότερα θα βρεθεί καλύτερη ισορροπία.

Έκφραση, ευθύνες και ώριμη στάση

Η Σελήνη στο ζώδιό σας ενισχύει την εκφραστικότητα και τη δυναμικότητά σας, ωστόσο η σύνοδός της με τον Άρη ενδέχεται να αυξήσει την ανυπομονησία. Παράλληλα, η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου καλεί στην αντιμετώπιση μιας ευθύνης ή ενός περιορισμού που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Δεν πρέπει να πιέζονται άνθρωποι ή καταστάσεις να κινηθούν με τον δικό σας ρυθμό. Αργότερα, η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της διάθεσης. Μια ήρεμη και ώριμη στάση θα προσφέρει περισσότερα από μια έντονη αντίδραση.



Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου σε προτρέπει να κινηθείς με περισσότερη υπομονή και λιγότερη βιασύνη. Κάτι που επιθυμείς μπορεί να καθυστερεί, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεται. Αντιθέτως, σου δίνεται χρόνος να διορθώσεις λεπτομέρειες και να σταθεροποιήσεις τα σχέδιά σου. Η Σελήνη στον Λέοντα ενισχύει την ανάγκη σου για έκφραση, ενώ η σύνοδος με τον Άρη εντείνει την αποφασιστικότητα αλλά και την παρορμητικότητα. Αργότερα, η αρμονία με τον Κρόνο σε βοηθά να αξιοποιήσεις τη δύναμή σου πιο ώριμα.



Ταύρος

Η ημέρα σε καλεί να επανεξετάσεις οικονομικές, επαγγελματικές ή προσωπικές προτεραιότητες. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό ενδέχεται να επαναφέρει ένα ζήτημα αξιών ή μια σχέση που χρήζει ξεκαθαρίσματος. Μην πιέζεις για να βρεις απαντήσεις. Η Σελήνη στον Λέοντα σε στρέφει περισσότερο στο σπίτι και στην προσωπική σου ασφάλεια, ενώ η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου απαιτεί ρεαλισμό. Αργότερα, μια πιο σταθερή διάθεση σε βοηθά να διακρίνεις τι πραγματικά αξίζει να διατηρήσεις και τι χρήζει αλλαγής.

Δίδυμοι

Ενδέχεται οι υποχρεώσεις να σου φανούν περισσότερες από τον διαθέσιμο χρόνο σου, καθώς η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Απόφυγε να αναλάβεις επιπλέον ευθύνες, απλώς για να αποδείξεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις όλα. Η Σελήνη στον Λέοντα ευνοεί τις συζητήσεις και την ανταλλαγή ιδεών, ωστόσο η δύσκολη όψη της με τον Ερμή μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Έλεγξε τα λόγια σου πριν απαντήσεις. Αργότερα, η επικοινωνία γίνεται πιο δημιουργική και μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει ενδιαφέρουσα προοπτική.

Καρκίνος

Σήμερα, η σκέψη σου στρέφεται στην ασφάλεια, τις οικονομικές σου ανάγκες και όσα θέλεις να εξασφαλίσεις για το μέλλον. Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου μπορεί να σε κάνει να νιώσεις την ανάγκη να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός/ή στις επιλογές σου. Ενώ η Σελήνη στον Λέοντα σε βοηθά να αναγνωρίσεις την προσωπική σου αξία, η ένταση με την Αφροδίτη απαιτεί προσοχή τόσο στα έξοδα όσο και στις συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Απόφυγε να αγοράσεις κάτι απλώς και μόνο για να καλύψεις μια στιγμιαία ανάγκη. Αργότερα θα βρεις καλύτερη ισορροπία.



Λέων

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την εκφραστικότητα και τη δυναμικότητά σου, ωστόσο η σύνοδός της με τον Άρη ενδέχεται να αυξήσει την ανυπομονησία. Παράλληλα, η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου σε καλεί να αντιμετωπίσεις μια ευθύνη ή έναν περιορισμό που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Μην πιέσεις ανθρώπους ή καταστάσεις να κινηθούν με τον δικό σου ρυθμό. Αργότερα, η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο θα σε βοηθήσει να σταθεροποιήσεις τη διάθεσή σου. Μια ήρεμη και ώριμη στάση θα σου δώσει περισσότερα από μια έντονη αντίδραση.

Παρθένος

Σήμερα χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και λιγότερο θόρυβο γύρω σου. Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου ενδέχεται να αναδείξει κούραση, ανασφάλειες ή κάποια καθυστερημένη υποχρέωση. Παράλληλα, η ανάδρομη Αφροδίτη σε προτρέπει να επανεξετάσεις τι επιθυμείς πραγματικά από τις σχέσεις σου ή την οικονομική σου κατάσταση. Μην παίρνεις αποφάσεις επειδή φοβάσαι την αλλαγή. Η Σελήνη στον Λέοντα ευνοεί την εσωτερική επεξεργασία, ενώ αργότερα, το τρίγωνό της με τον Κρόνο θα σε βοηθήσει να ανακτήσεις τη σταθερότητά σου.

Ζυγός

Ο Ήλιος στο ζώδιό σου απέναντι από τον Κρόνο σε καλεί να δεις καθαρά μια σχέση, συνεργασία ή προσωπική ευθύνη. Ίσως νιώσεις ότι κάποιος ζητά περισσότερα από εσένα ή ότι οι εξελίξεις καθυστερούν. Μην προσπαθήσεις να διατηρήσεις την ισορροπία θυσιάζοντας συνεχώς τις δικές σου ανάγκες. Η Σελήνη στον Λέοντα σε βοηθά να στραφείς στους ανθρώπους που σε στηρίζουν πραγματικά. Αργότερα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο βελτιώνει αισθητά το κλίμα και σου δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Σκορπιός

Η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε καλεί να επανεξετάσεις σχέσεις, επιθυμίες και προσωπικές αξίες χωρίς βιασύνη. Κάτι από το παρελθόν ενδέχεται να επανέλθει για διερεύνηση, όχι απαραίτητα για να επαναληφθεί. Παράλληλα, η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου σε κάνει πιο συνειδητό/ή απέναντι στις ευθύνες σου και σε όσα χρειάζονται διόρθωση. Η Σελήνη στον Λέοντα εντείνει την ανάγκη σου για αναγνώριση, αλλά απέφυγε αντιδράσεις υπερηφάνειας. Αργότερα, η σταθερότητα που προσφέρει ο Κρόνος θα σε βοηθήσει να λάβεις πιο ώριμες αποφάσεις.

Τοξότης

Η ημέρα σε καλεί να επανεξετάσεις έναν στόχο που αφορά σχέδια, φίλους ή το μέλλον σου. Η αντίθεση Ήλιου Κρόνου μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάτι προχωρά πιο αργά από όσο θα ήθελες. Ωστόσο, μην εγκαταλείψεις την προσπάθεια επειδή δεν βλέπεις άμεσα αποτέλεσμα. Η Σελήνη στον Λέοντα σε βοηθά να ξαναβρείς ενθουσιασμό και να δεις την κατάσταση με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Απόφυγε μόνο τις υπερβολικές υποσχέσεις. Αργότερα, μια νέα ιδέα μπορεί να σου δώσει κίνητρο και κατεύθυνση.

Αιγόκερως

Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου σε φέρνει αντιμέτωπο με πρακτικές αποφάσεις που αφορούν την καριέρα, την οικογένεια και τις προσωπικές σου υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να αποδεχθείς έναν περιορισμό και να αναπροσαρμόσεις κάποιο σχέδιο. Μην το δεις ως αποτυχία. Αντιθέτως, μπορεί να είναι ο τρόπος να θέσεις πιο ασφαλείς βάσεις. Η Σελήνη στον Λέοντα προκαλεί ένταση σε οικονομικά ή κοινά ζητήματα, ενώ η αντίθεσή της με τον Πλούτωνα ενδέχεται να ενισχύσει την ανάγκη σου για έλεγχο. Αργότερα, η αρμονία με τον Κρόνο σε βοηθά να βάλεις τάξη.

Υδροχόος

Σήμερα καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια ευθύνη σχετική με σπουδές, επαγγελματικά σχέδια, έγγραφα ή μια σημαντική απόφαση. Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου μπορεί να δημιουργήσει προσωρινά εμπόδια, αλλά σου επισημαίνει πού χρειάζεται καλύτερη οργάνωση. Η Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί τις σχέσεις σου και μπορεί να κάνει τις αντιδράσεις των άλλων πιο έντονες. Μην μπεις σε παιχνίδια δύναμης. Αργότερα, το τρίγωνο Σελήνης-Κρόνου θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις μια συνεργασία ή συζήτηση με μεγαλύτερη ψυχραιμία και συνέπεια.

Ιχθύες

Η αντίθεση Ήλιου-Κρόνου σε ωθεί να αντιμετωπίσεις με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα οικονομικά, τους κοινούς πόρους και την ασφάλεια. Ίσως χρειαστεί να κάνεις προσωρινά κάποιους περιορισμούς ή να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Η ανάδρομη Αφροδίτη φέρνει την ανάγκη να επανεξετάσεις οικονομικές και συναισθηματικές επιλογές, γι’ αυτό απέφυγε να πάρεις αποφάσεις υπό πίεση. Η Σελήνη στον Λέοντα στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα και στις ευθύνες. Αργότερα, η αρμονική της όψη με τον Κρόνο σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να αποκαταστήσεις μια αίσθηση ελέγχου.

Με πληροφορίες από: tlife.gr