Εκκαθαριστική επιχείρηση στη Θέουτα: Χιλιάδες μετανάστες απομακρύνθηκαν από καταυλισμό

Εκκαθαριστική επιχείρηση πραγματοποίησε σήμερα η αστυνομία της Ισπανίας σε έναν καταυλισμό μεταναστών που βρισκόταν σε μία ακτή της Θέουτα. Η επιχείρηση αυτή έρχεται δύο μήνες αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες επέστρεψαν αργότερα πίσω, τουλάχιστον 10.000 παραμένουν στον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

Η παρουσία αυτού του μεγάλου αριθμού μεταναστών έχει εξαντλήσει τους πόρους της περιοχής και έχει προκαλέσει σημαντικές εντάσεις. Στο πλαίσιο της σημερινής επιχείρησης, οι μετανάστες απομακρύνθηκαν από την ακτή Τραμπολίν και μεταφέρθηκαν σε μία προσωρινή δομή.

Η επιχείρηση στην ακτή Τραμπολίν

Η ισπανική αστυνομία προχώρησε σήμερα σε εκκαθαριστική επιχείρηση στην ακτή Τραμπολίν, μία περιοχή της Θέουτα. Σε αυτή την ακτή, περίπου 3.000 άνθρωποι ζούσαν σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα για διάστημα δύο μηνών. Η επιχείρηση είχε ως στόχο την απομάκρυνση αυτών των ατόμων από τον αυτοσχέδιο καταυλισμό.

Οι μετανάστες που απομακρύνθηκαν από την ακτή μεταφέρθηκαν σε μία προσωρινή δομή. Εκεί, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, θα ξεκινήσει η νόμιμη διαδικασία για να αποφασιστεί εάν μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο.

Η μαζική διέλευση των συνόρων

Η κατάσταση στη Θέουτα ξεκίνησε να εντείνεται πριν από δύο μήνες, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 72.000 μετανάστες είχαν περάσει τα σύνορα από το Μαρόκο στην Θέουτα στα τέλη Ιουλίου.

Αν και ένα μεγάλο μέρος αυτών των ατόμων επέστρεψε αργότερα στη χώρα προέλευσής του, τουλάχιστον 10.000 μετανάστες παρέμειναν στον ισπανικό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική. Η παραμονή τους αυτή δημιούργησε ένα πιεστικό ζήτημα για τις τοπικές αρχές και τους πόρους της περιοχής.

Εντάσεις και διαδηλώσεις στην περιοχή

Η κατάσταση στην περιοχή της Θέουτα χαρακτηρίστηκε χαοτική τον τελευταίο μήνα, εξαιτίας της παραμονής των μεταναστών. Η εξάντληση των πόρων και η αυξημένη πίεση στην τοπική κοινωνία οδήγησαν σε σοβαρές εντάσεις.

Συγκεκριμένα, διαδραματίζονταν βίαια επεισόδια, ενώ ο ντόπιος πληθυσμός πραγματοποιούσε σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις. Οι κάτοικοι ζητούσαν επίμονα την επιστροφή στη λεγόμενη κανονικότητα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατούσε.

Δηλώσεις από το υπουργείο Εσωτερικών

Σχετικά με την επιχείρηση και τις επόμενες ενέργειες, ένας εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών προέβη σε δηλώσεις προς το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε τη μετακίνηση των μεταναστών από την ακτή Τραμπολίν σε μία προσωρινή δομή.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, στην προσωρινή δομή θα πραγματοποιηθεί η νόμιμη διαδικασία, η οποία θα καθορίσει εάν οι μετανάστες μπορούν να επιστρέψουν πίσω στο Μαρόκο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τη διαχείριση της κατάστασης και την αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader