Η Ρωσία έπληξε τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου κατά την επίσκεψη του Φρίντριχ Μερτς

Ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones έπληξε τη Βόρεια Γέφυρα στο Κίεβο, την Κυριακή το πρωί, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην ουκρανική πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε πως το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα της γέφυρας, το οποίο είχε πληγεί και το προηγούμενο Σάββατο. Η επίσκεψη του Μερτς είχε ως στόχο την έκφραση στήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων.

Η επίθεση στη Βόρεια Γέφυρα

Η ρωσική αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε με drones και είχε ως στόχο τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω ανάρτησής του στο Telegram. Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα της γέφυρας, το οποίο είχε ήδη υποστεί πλήγμα και κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής το Σάββατο.

Λίγο πριν από την επίθεση, οι ουκρανικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση ότι drones κατευθύνονταν προς το Κίεβο. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στάλθηκαν στην περιοχή μετά την επίθεση, ενώ αναφέρθηκε επίσης ζημιά σε ένα σύστημα θέρμανσης που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φάνηκε να καταγράφουν τη στιγμή που το πλήγμα χτύπησε τη γέφυρα, με μια έκρηξη να είναι ορατή καθώς οχήματα κινούνταν πάνω στη δομή.

Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφτασε στο Κίεβο για μια αιφνιδιαστική επίσκεψη, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια περίοδο που οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων κλιμακώνονται.

Στην αποστολή του Γερμανού καγκελάριου συμμετείχαν επίσης η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, καθώς και στελέχη από τις εταιρείες Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence και Quantum Systems. Ο ίδιος ο Μερτς δήλωσε σχετικά με την επίσκεψή του: «Ταξίδεψα στο Κίεβο σήμερα διότι η Ουκρανία έχει ανάγκη όλη την υποστήριξή μας τις επόμενες εβδομάδες».

Σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων στήριξης προς την Ουκρανία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποδέσμευση στρατιωτικής βοήθειας ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, καθώς και 350 εκατομμυρίων ευρώ για την επισκευή των ενεργειακών υποδομών της χώρας, σύμφωνα με δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων.

Επιπλέον, αναμένεται να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διάφορων ειδών drones. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γερμανός καγκελάριος πρόκειται να υποσχεθεί στην Ουκρανία την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς και drones αναχαίτισης, ενισχύοντας περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Μηνύματα στήριξης και προειδοποιήσεις

Ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. «Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς εξέφρασε τη δέσμευση της Γερμανίας προς την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι θα πει στον πρόεδρο Ζελένσκι: «μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στη βοήθειά μας». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αταλάντευτη στάση της Γερμανίας υπέρ της Ουκρανίας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Πιέσεις για μεταρρυθμίσεις

Πέρα από την παροχή βοήθειας, ο Γερμανός καγκελάριος αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στην ουκρανική κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να σημειωθεί πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας.

Στις μεταρρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μερτς την Τετάρτη, δήλωσε ότι η Ουκρανία σύντομα θα οριστικοποιήσει μια συμφωνία, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki