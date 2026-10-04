Η ληθαργική εγκαφαλίτιδα: Η ξεχασμένη πανδημία του Μεσοπολέμου που σκότωσε ένα εκατομμύριο

Τον χειμώνα του 1916, μία ύπουλη και μυστηριώδης πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στην υφήλιο, αφήνοντας πίσω της ένα τρομακτικό απολογισμό. Γνωστή ως ληθαργική εγκαφαλίτιδα ή «ασθένεια του ύπνου», αυτή η νόσος στοίχισε τη ζωή σε έως και ένα εκατομμύριο ανθρώπους, αριθμός που, αν και ογκώδης, έχει ανάλογα παραδείγματα στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία, όπως ο απολογισμός περίπου 7.000.000 νεκρών από την πανδημία του κορονοϊού. Η ασθένεια εξαφανίστηκε τόσο ανεξήγητα όσο εμφανίστηκε, περίπου μία δεκαετία αργότερα, παραμένοντας ανεξήγητη ως προς την αιτία της.

Μια πανδημία που εμφανίστηκε εν μέσω τραγωδιών

Η εμφάνιση της ληθαργικής εγκαφαλίτιδας συνέπεσε με μία περίοδο που ήδη στιγματιζόταν από αλλεπάλληλες τραγωδίες, καθώς εκδηλώθηκε μετά το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται τον χειμώνα του 1916 και συνέχισε την καταστροφική της πορεία για σχεδόν μία δεκαετία, επηρεάζοντας τον πληθυσμό σε όλο τον κόσμο.

Εκείνη την εποχή, η ανθρωπότητα βρισκόταν αντιμέτωπη με επιδημίες και πανδημίες για τις οποίες δεν υπήρχε καμία άμυνα, πολλές φορές ούτε η παραμικρή ιδέα για την πραγματική τους φύση. Η ληθαργική εγκαφαλίτιδα συγκαταλέγεται στις πιο μυστηριώδεις από αυτές, καθώς η αιτία και η εξαφάνισή της παραμένουν άγνωστες μέχρι σήμερα.

Η «ασθένεια του ύπνου» και τα συμπτώματά της

Η ληθαργική εγκαφαλίτιδα, που έμεινε γνωστή και ως «ασθένεια του ύπνου», περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον νευρολόγο Κονσταντίν φον Εκονόμο το 1917. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πολλοί επιστήμονες είχαν ήδη διαγνώσει την ασθένεια, αλλά η φύση της παρέμενε ασαφής.

Η νόσος προσβάλλει τον εγκέφαλο, με τις συνέπειες για τους ασθενείς να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Οι πάσχοντες κατέληγαν τελικά κατάκοιτοι και αμίλητοι, βυθισμένοι σε έναν κατάσταση που περιγράφηκε ως «αιώνιος ύπνος». Αυτή η δραματική εξέλιξη των συμπτωμάτων συνέβαλε στην απόδοση του ονόματος «ασθένεια του ύπνου» στην πανδημία.

Το ανεξήγητο τέλος και οι θεωρίες για την αιτία

Ένα από τα πιο αινιγματικά στοιχεία της ληθαργικής εγκαφαλίτιδας είναι το γεγονός ότι εξαφανίστηκε τόσο ανεξήγητα όσο ξεκίνησε, περίπου μία δεκαετία μετά την εμφάνισή της. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς την προκάλεσε, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες ιατρικές απορίες.

Εκείνη την εποχή, κάποιοι είχαν συνδέσει την πανδημία με την παράλληλη επιδημία της Ισπανικής γρίπης. Ωστόσο, μεταγενέστερες έρευνες έχουν προτείνει πως ίσως πρόκειται για αυτοάνοσο νόσημα, μία θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει την περίπλοκη φύση της. Παρά τις προσπάθειες, η πραγματική αιτία και η πλήρης κατανόηση της ληθαργικής εγκαφαλίτιδας παραμένουν άγνωστες.

Με πληροφορίες από: reader.gr