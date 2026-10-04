Βομβαρδισμοί στην Υεμένη: Στο στόχαστρο η πρωτεύουσα Σανάα και εγκαταστάσεις της Aramco

Σε μια περίοδο κλιμακούμενων συγκρούσεων, ο κυβερνητικός στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σανάα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των σιιτών ανταρτών Χούθι. Παράλληλα, οι ίδιοι οι Χούθι δήλωσαν ότι το Σάββατο πραγματοποίησαν στοχευμένες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco, οι οποίες βρίσκονται στην πρωτεύουσα του Ριάντ. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών που δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησαν ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Νέα επίθεση των Χούθι στην Aramco του Ριάντ

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι το Σάββατο προχώρησαν σε μια νέα επίθεση κατά εγκαταστάσεων της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco. Η στοχοποίηση αφορούσε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι οι δυνάμες των Χούθι «εξαπέλυσαν μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας».

Σύμφωνα με τον Σαρί, η επιχείρηση περιλάμβανε τη χρήση «πολλών βαλλιστικών πυραύλων και drones» με σκοπό να πλήξουν την Aramco στην πρωτεύουσα του «Σαουδάραβα εχθρού». Ο εκπρόσωπος των Χούθι τόνισε ότι τα πλήγματα ήταν «ακριβή και άμεσα» και είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν «πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν». Την ίδια ημέρα, δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι είδε φλόγες και καπνό να υψώνονται από μια εγκατάσταση της Aramco, η οποία βρίσκεται νότια του Ριάντ.

Προηγούμενες επιθέσεις στον πετρελαϊκό κολοσσό

Η επίθεση στην Aramco του Ριάντ δεν είναι η πρώτη φορά που οι Χούθι στοχοποιούν τον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό. Έχουν ήδη ανακοινώσει δύο φορές στο παρελθόν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της εταιρείας. Μία από αυτές τις προηγούμενες επιθέσεις έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο, όταν στοχοθετήθηκε η πόλη-λιμάνι Γιανμπού. Η Γιανμπού αποτελεί τον βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου του βασιλείου, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των στόχων.

Μια άλλη επίθεση από τους Χούθι καταγράφηκε τον Αύγουστο, αυτή τη φορά στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αναδεικνύουν τη συνεχή προσπάθεια των ανταρτών να πλήξουν την οικονομία και τις υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Βομβαρδισμοί στην πρωτεύουσα Σανάα

Την ίδια ώρα, η πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι, δέχθηκε βομβαρδισμούς από τον κυβερνητικό στρατό της χώρας. Το τηλεοπτικό δίκτυο al Masirah, το οποίο πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε πληροφορίες σχετικά με τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το δίκτυο, «εχθρικά αεροσκάφη» διεξήγαγαν συνολικά 26 πλήγματα στη διάρκεια της ημέρας εναντίον της Σανάα.

Οι Χούθι ανέφεραν επίσης ότι η Σανάα έγινε στόχος για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη, πριν από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς. Το τηλεοπτικό δίκτυο al Masirah δεν έκανε καμία αναφορά σε τυχόν θύματα που προκλήθηκαν από αυτά τα πλήγματα, περιοριζόμενο στην αναφορά του αριθμού των επιθέσεων.

Η απάντηση των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, από την πλευρά τους, προχώρησαν σε δηλώσεις μέσω του κοινωνικού δικτύου Χ. Στις δηλώσεις τους, έκαναν λόγο για «καταστροφικά πλήγματα» που πραγματοποιήθηκαν «εναντίον ζωτικής σημασίας στόχων της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι». Οι στόχοι αυτοί εντοπίζονταν τόσο στην πρωτεύουσα Σανάα όσο και στην περιοχή της Σάαντα.

Ωστόσο, οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν παρείχαν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση, την έκταση ή τα αποτελέσματα αυτών των πληγμάτων. Η ανακοίνωση ήταν γενική, υπογραμμίζοντας μόνο την επιτυχία των επιχειρήσεων εναντίον των Χούθι, χωρίς να δίνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις των βομβαρδισμών στις αναφερόμενες περιοχές.

Συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και νέο μέτωπο

Οι εχθροπραξίες που διεξάγονται μεταξύ των σιιτών ανταρτών Χούθι και της συμμαχίας της Σαουδικής Αραβίας με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης. Η ένταση έχει ενταθεί σημαντικά από τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου, ενεργού μετώπου στον ήδη πολύπλοκο πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση επηρεάζει βαθιά την περιοχή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν χτυπήματα σε στρατηγικούς στόχους. Η αδυναμία επίτευξης αποκλιμάκωσης από τον Ιούλιο και μετά, υποδηγλώνει μια σταθερή πορεία προς την περαιτέρω εντατικοποίηση των συγκρούσεων, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση.

Απουσία σχολίων από τις σαουδαραβικές αρχές

Σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις που φέρεται να δέχθηκαν οι εγκαταστάσεις της Aramco στο Ριάντ, οι σαουδαραβικές Αρχές έχουν διατηρήσει σιγή. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο σχόλιο ή ανακοίνωση από την πλευρά τους σχετικά με το συμβάν. Αυτή η απουσία τοποθέτησης αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με την έκταση των ζημιών και την επίσημη στάση του βασιλείου απέναντι στις δηλώσεις των Χούθι.

Με πληροφορίες από: Enikos