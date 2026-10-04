Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε εκτόξευση πυραύλου με τεχνητή νοημοσύνη

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε προσωπικά την εκτόξευση ενός πυραύλου, όπως μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε παρουσία της κόρης του, Τζου Άε, και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Σύμφωνα με την Πιονγιάνγκ, ο πύραυλος αυτός χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την προσαρμογή της τροχιάς του, ένα χαρακτηριστικό που αναδεικνύει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας.

Η επίβλεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν και η οικογενειακή παρουσία

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ηγέτης της Βόρειας Κορέας, βρέθηκε αυτοπροσώπως στον χώρο της εκτόξευσης του πυραύλου, επιβλέποντας την όλη διαδικασία. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτή την εξέλιξη από την ηγεσία της χώρας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας μετέδωσαν την είδηση αυτή την Κυριακή, παρέχοντας λεπτομέρειες για το γεγονός.

Στην εκδήλωση της εκτόξευσης, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν ήταν μόνος. Συνοδευόταν από την κόρη του, Τζου Άε, καθώς και από τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου. Η παρουσία των μελών της οικογένειάς του σε τέτοιου είδους στρατιωτικές δραστηριότητες αποτελεί ένα στοιχείο που συχνά αναδεικνύεται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Πιονγιάνγκ.

Χαρακτηριστικά του πυραύλου και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πιονγιάνγκ, ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε διαθέτει προηγμένη τεχνολογία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, η οποία του επιτρέπει να προσαρμόζει την τροχιά του κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία του πυραύλου.

Η ισχυρή αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, είχε ήδη κάνει δηλώσεις σχετικά με αυτή την τεχνολογία. Είχε τονίσει ότι η συγκεκριμένη καινοτομία παρέχει στον πύραυλο τη δυνατότητα να «αλλάζει την τροχιά πτήσης του σε χαμηλό υψόμετρο». Αυτή η ικανότητα θεωρείται ότι προσδίδει στον πύραυλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Οι δηλώσεις της Κιμ Γιο Γιονγκ για την αποφυγή επίθεσης

Οι δηλώσεις της Κιμ Γιο Γιονγκ δεν περιορίστηκαν μόνο στην περιγραφή της τεχνολογίας. Προχώρησε υποστηρίζοντας ότι, λόγω της ικανότητας του πυραύλου να μεταβάλλει την τροχιά του σε χαμηλό υψόμετρο, «δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί» μία ενδεχόμενη επίθεση. Αυτή η φράση υποδηλώνει την πεποίθηση της Βόρειας Κορέας στην αποτελεσματικότητα του νέου της οπλικού συστήματος.

Η συγκεκριμένη δήλωση, όπως μεταδόθηκε, αναδεικνύει την προσπάθεια της Πιονγιάνγκ να τονίσει την αποτρεπτική ισχύ των πυραύλων της. Η ικανότητα για ελιγμούς σε χαμηλό υψόμετρο, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζεται ως ένα στοιχείο που ενισχύει την άμυνα και την επιθετική δυνατότητα της χώρας.

Λεπτομέρειες της εκτόξευσης από τη Νότια Κορέα

Πέρα από τις ανακοινώσεις των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, ο στρατός της Νότιας Κορέας παρείχε επίσης πληροφορίες σχετικά με την εκτόξευση. Σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας το χρονοδιάγραμμα του γεγονότος.

Οι νοτιοκορεατικές στρατιωτικές πηγές προσδιόρισαν την περιοχή εκτόξευσης κοντά στην ανατολική παράκτια πόλη Γουονσάν. Επιπλέον, ανέφεραν ότι ο πύραυλος διένυσε μία απόσταση μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων. Αυτές οι λεπτομέρειες συμπληρώνουν την εικόνα του γεγονότος, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη άποψη από διαφορετικές πηγές.

Με πληροφορίες από: Enikos