Η Νάταλι Γκρόγκερ αποκαλύπτει τα μυστικά της μακροζωίας της στα 101 της χρόνια

Η Νάταλι Γκρόγκερ, μια υπεραιωνόβια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πρόκειται να συμπληρώσει τα 101 της χρόνια τον Οκτώβριο, μοιράστηκε πρόσφατα τις διατροφικές της συνήθειες και στιγμές από την πλούσια ζωή της. Η ίδια αποκάλυψε πως το μπέικον, τα μύρτιλα και η σοκολάτα αποτελούν τακτικά μέρη του μενού της, ενώ σχεδιάζει να γιορτάσει τα γενέθλιά της με πίτσα με μανιτάρια. Η ιστορία της, όπως την αφηγήθηκε σε δημοφιλές αμερικανικό μέσο, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά σε μια μακρά και γεμάτη ζωή.

Αγαπημένες γεύσεις και μακροζωία

Όταν ένας άνθρωπος φτάνει τα 101 έτη, οι διατροφικές του συνήθειες προκαλούν πάντα το ενδιαφέρον, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν αποτελούν μέρος του «μυστικού» της μακροζωίας. Για την Νάταλι Γκρόγκερ, το μπέικον, τα μύρτιλα και η σοκολάτα είναι τροφές που καταναλώνει συχνά, όπως η ίδια ανέφερε.

Η υπεραιωνόβια Αμερικανίδα, η οποία θα γιορτάσει τα 101α γενέθλιά της τον Οκτώβριο, έχει ήδη προγραμματίσει το πάρτι της. Στο μενού της γιορτής θα περιλαμβάνεται πίτσα με μανιτάρια, μια ακόμα αγαπημένη της γεύση, συνοδευόμενη από αναψυκτικό, καθώς η ίδια τόνισε ότι δεν θα καταναλώσει αλκοόλ. Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν σε συνέντευξή της στο δημοφιλές ΜΜΕ των ΗΠΑ, «TodayShow», όπου μίλησε για τις συνήθειες που την έχουν φέρει σε αυτή την ηλικία.

Μια ζωή γεμάτη χορό

Ο χορός κατείχε πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητα της Νάταλι Γκρόγκερ. Μάλιστα, ήταν εκείνη που δίδαξε στον σύζυγό της τον ballroom χορό, ένα είδος που αγαπούσαν και οι δύο. Το ζευγάρι είχε τη συνήθεια να χορεύει στο σπίτι του κάθε Κυριακή πρωί, δημιουργώντας μια όμορφη παράδοση.

Ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία, η αγάπη της για τον χορό δεν έσβησε. Η Νάταλι και ο σύζυγός της συμμετείχαν αργότερα σε χορευτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνταν από καρέκλα, προσαρμόζοντας την αγαπημένη τους δραστηριότητα στις δυνατότητες της κάθε ηλικίας. Η ίδια θυμήθηκε επίσης με νοσταλγία την εποχή που χόρευε στην Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλιν.

«Ένιωθα σαν να ήμουν μία από τις Rockettes, γιατί σήκωνα τόσο ψηλά τα πόδια μου», ανέφερε η Νάταλι, περιγράφοντας την ένταση και το πάθος της για τον χορό. Ωστόσο, πρόσθεσε με ρεαλισμό: «Αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω πια», αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος στο σώμα, αλλά όχι στο πνεύμα.

Οικογενειακή ζωή και καριέρα

Η Νάταλι Γκρόγκερ γεννήθηκε το έτος 1925, σε ένα σπίτι που βρισκόταν στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η ζωή της σημαδεύτηκε από μια μακρά και ευτυχισμένη οικογενειακή πορεία. Παντρεύτηκε στην ηλικία των 21 ετών, ξεκινώντας ένα κοινό ταξίδι με τον σύζυγό της που διήρκεσε 68 ολόκληρα χρόνια.

Από αυτή την ένωση, η Νάταλι και ο σύζυγός της απέκτησαν δύο παιδιά, ενώ η οικογένειά τους μεγάλωσε περαιτέρω με τέσσερα εγγόνια και έξι δισέγγονα, δημιουργώντας μια μεγάλη και δεμένη γενιά. Πέρα από την οικογενειακή της ζωή, η Νάταλι εργάστηκε και επαγγελματικά, αναλαμβάνοντας καθήκοντα τηλεφωνήτριας, μια εργασία την οποία χαρακτήρισε ως την αγαπημένη της.

Η σημερινή της κατοικία στο Νιου Τζέρσεϊ

Σήμερα, η Νάταλι Γκρόγκερ, την οποία η πηγή χαρακτηρίζει ως «αγέραστη» στην ψυχή, διαμένει σε μια μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης. Η μονάδα αυτή βρίσκεται στην περιοχή του Ένγκλγουντ, στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί συνεχίζει τη ζωή της, περιμένοντας να γιορτάσει τα 101α γενέθλιά της με τους αγαπημένους της και τις αγαπημένες της γεύσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit