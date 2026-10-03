Η Ουκρανία ετοιμάζει επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια ως απάντηση στο νέο δόγμα Πούτιν

Η Ουκρανία περνά στην αντεπίθεση, προετοιμάζοντας επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε ένα «νέο δόγμα» αεροπορικών επιθέσεων που έχει εκδώσει η Μόσχα, το οποίο αφορά νέες στρατιωτικές ενέργειες εναντίον μη στρατιωτικών στόχων. Η εντατικοποίηση των επιθέσεων ανακοινώθηκε από την ουκρανική πλευρά, σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση στην αντιπαράθεση.

Το «νέο δόγμα» Πούτιν και οι στόχοι του

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που φέρεται να αποδεικνύουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα «νέο δόγμα». Αυτό το δόγμα προβλέπει νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον μιας σειράς μη στρατιωτικών στόχων, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Οι στόχοι που περιγράφονται στα έγγραφα περιλαμβάνουν υποδομές, εγκαταστάσεις εφοδιασμού, δρόμους, σχολεία και νοσοκομεία. Ο απώτερος σκοπός αυτών των επιθέσεων, όπως αναφέρεται, είναι να ασκηθεί πίεση στον πληθυσμό, ώστε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτών των εγγράφων. «Είδαμε τα έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να επιτίθενται σε υποδομές… σε εγκαταστάσεις εφοδιασμού… σε δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, προκειμένου να ασκήσουν πίεση στον πληθυσμό να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ένας κύριος παράγοντας για αυτή την αλλαγή πολιτικής από την πλευρά του Πούτιν ήταν η επιθυμία του Ρώσου προέδρου να εμφανιστεί ισχυρός σε μια περίοδο όπου, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο στρατός του Πούτιν έχανε έδαφος σε μια κρίσιμη περιοχή της πρώτης γραμμής και υφίστατο υψηλότερο αριθμό απωλειών.

Η εξέλιξη της ουκρανικής αντεπίθεσης «Βιβάλντι»

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την πρόοδο της ουκρανικής αντεπίθεσης. Η επιχείρηση, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Βιβάλντι», έχει οδηγήσει στην ανάκτηση περίπου 140 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους. Συγκεκριμένα, η ανάκτηση αφορά την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στην Ουκρανία.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ρωσία έχει δηλώσει πως ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας. Η ανάκτηση αυτού του εδάφους από τις ουκρανικές δυνάμεις, όπως ανακοινώθηκε, εντάσσεται στις προσπάθειες της χώρας να ανατρέψει τις ρωσικές θέσεις στην περιοχή.

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι εκκλήσεις για ειρήνη

Στο διεθνές σκηνικό, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται, τις τελευταίες εβδομάδες, να επιδοκιμάζει την έναρξη συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η σύγκρουση αυτή διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια και έχει χαρακτηριστεί ως η πιο αιματηρή στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός ηγέτης είχε απευθύνει έκκληση στην Ουκρανία να αποφύγει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο λόγος που είχε προβληθεί ήταν ότι τέτοιες ενέργειες προκαλούσαν ραγδαία άνοδο στις παγκόσμιες τιμές του ντίζελ, γεγονός που θα μπορούσε να έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που πραγματοποιήθηκαν ενώ οι σειρήνες αεροπορικών επιδρομών ηχούσαν έξω από τις επιχρυσωμένες αίθουσες των προεδρικών γραφείων, τόνισε ότι δεν έχει λάβει καμία ένδειξη από τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές συνομιλίες ή για συζήτηση σχετικά με κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές.

Με πληροφορίες από: Reader