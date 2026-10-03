Έκτακτη πληρωμή επιδόματος παιδιού στις 9 Οκτωβρίου – Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε έκτακτη πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού (Α21), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθούν οι αιτήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη καταβολή, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που επηρέασε την ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Το τεχνικό πρόβλημα και οι επιπτώσεις

Το ζήτημα προέκυψε κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και αφορούσε περιπτώσεις παιδιών για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα, τα απαραίτητα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα, γεγονός που εμπόδισε την ολοκλήρωση των ελέγχων για τις συγκεκριμένες αιτήσεις.

Το τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται με την ΗΔΥΚΑ ΑΕ, επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκκαθάριση των αιτήσεων. Ο ΟΠΕΚΑ, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση, αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση των αιτήσεων που είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης διαδικασίας, με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους.

Επαναλειτουργία της πλατφόρμας Α21

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, η ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Παιδιού (Α21) θα ανοίξει εκ νέου τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν νέα αίτηση για το έτος 2026 ή να τροποποιήσουν αιτήσεις που έχουν ήδη καταθέσει.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει προσβάσιμη για τους δικαιούχους έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00 το απόγευμα. Η επαναλειτουργία της εφαρμογής κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εκκρεμών αιτήσεων, μετά την αποκατάσταση της ροής των στοιχείων φοίτησης, και για τη συμπερίληψη των δικαιούχων που επηρεάστηκαν από το τεχνικό πρόβλημα στην επόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Προηγούμενη καταβολή και δικαιούχοι

Η προηγούμενη πληρωμή του επιδόματος Α21 είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τότε καταβλήθηκαν συνολικά 70.584.787,15 ευρώ σε 422.148 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού.

Με πληροφορίες από: fortunegreece.com, newsit.gr