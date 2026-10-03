Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της flydubai: Το Ομάν του είχε απαγορεύσει να πιλοτάρει

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε μέσα σε αεροσκάφος της flydubai. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη να πιλοτάρει αεροσκάφη, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά το σοβαρό περιστατικό της 30ης Σεπτεμβρίου, όταν ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη του αεροσκάφους.

Το περιστατικό εν πτήσει και η αναγκαστική προσγείωση

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια πτήσης της flydubai που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο συγκυβερνήτης, Χάμαμ αλ Χαμάμι, επιτέθηκε με μαχαίρι στον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους, προκαλώντας αναστάτωση και κίνδυνο για την ασφάλεια της πτήσης.

Παρά την επίθεση, ο κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Αυτή η κίνηση επέτρεψε σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν άμεσα και να ακινητοποιήσουν τον δράστη. Μετά την εξουδετέρωση του συγκυβερνήτη, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος.

Οι απαγορεύσεις από τις αρχές του Ομάν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Al-Arabiyah, CNN, ABC και της Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν λάβει την απόφαση να απαγορεύσουν στον Χάμαμ αλ Χαμάμι να πιλοτάρει αεροσκάφη. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί για λόγους ασφαλείας, καθώς υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για πιθανή ριζοσπαστικοποίησή του.

Οι εκτιμήσεις των αρχών του Ομάν έδειχναν ότι ο συγκυβερνήτης είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες κατά την παραμονή του στη Συρία. Αυτές οι υποψίες οδήγησαν στην απαγόρευση πτήσεων, η οποία ωστόσο δεν εμπόδισε την πρόσληψή του από άλλη αεροπορική εταιρεία.

Το προφίλ και η επαγγελματική πορεία του συγκυβερνήτη

Ο Χάμαμ αλ Χαμάμι έχει πατέρα υπήκοο του Ομάν και μητέρα από τη Συρία. Η καταγωγή του και η παραμονή του στη Συρία αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες για τις ανησυχίες των αρχών του Ομάν σχετικά με την πιθανή ριζοσπαστικοποίησή του. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται να προστεθούν στα νέα στοιχεία που αφορούν την επίθεση.

Στην επαγγελματική του πορεία, ο Χάμαμ αλ Χαμάμι είχε εργαστεί αρχικά στην Oman Air, από την οποία στη συνέχεια αποχώρησε. Ακολούθως, προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσληφθεί στην Emirates, προτού τελικά προσελήφθη από τη flydubai, μια εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η πρόσληψή του από τη flydubai έγινε παρά τις προηγούμενες απαγορεύσεις από τις αρχές του Ομάν.

Η έρευνα των αρχών

Μετά το περιστατικό της 30ης Σεπτεμβρίου, οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της επίθεσης και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, Ισραηλινοί πράκτορες αναμένεται να ανακρίνουν τον Χάμαμ αλ Χαμάμι, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία και να κατανοήσουν τις προθέσεις του.

Τα νέα στοιχεία που αφορούν τις προηγούμενες απαγορεύσεις και τις υποψίες για ριζοσπαστικοποίηση αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και στις περαιτέρω ενέργειες των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis