Η Κρίστα Πάικ δίνει μάχη για τη ζωή της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα από το Τενεσί των ΗΠΑ, η οποία επέζησε έπειτα από δύο χορηγήσεις θανατηφόρας ένεσης κατά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Η Πάικ παραμένει χωρίς τις αισθήσεις της, διασωληνωμένη και υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Οι δικηγόροι της έδωσαν την Παρασκευή στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, δύο ημέρες μετά την απόπειρα εκτέλεσης.

Η κατάσταση της υγείας της θανατοποινίτισσας

Σύμφωνα με επείγον αίτημα που κατέθεσε η νομική της ομάδα, οι γιατροί του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται καταβάλλουν προσπάθειες για να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή. Παράλληλα, προσπαθούν να απομακρύνουν από τον οργανισμό της την πεντοβαρβιτάλη, το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης.

Στην προσφυγή αναφέρεται ότι τα χέρια της 50χρονης είναι πλέον «πρησμένα, με εγκαύματα και φουσκάλες». Οι δικηγόροι αποδίδουν αυτές τις βλάβες στη διαρροή πεντοβαρβιτάλης στους ιστούς κάτω από το δέρμα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ουσία εξαιρετικά αλκαλική και καυστική.

Προβλήματα κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης

Η Πάικ, η οποία έχει καταδικαστεί για φόνο, υποβλήθηκε σε δύο ενδοφλέβιες χορηγήσεις πεντοβαρβιτάλης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Νάσβιλ. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί, καθώς υπήρξαν προβλήματα με την τοποθέτηση των γραμμών για τη χορήγηση των φαρμάκων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νομικής της ομάδας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κανένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης «δεν αντιλήφθηκε ότι οι γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και η πεντοβαρβιτάλη εισχωρούσε, ολικώς ή μερικώς, στο σώμα της Πάικ». Οι δικηγόροι επικαλούνται επίσης μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο της εκτέλεσης, οι οποίοι άκουγαν την Πάικ «να κλαίει (…) να αναπνέει βαριά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Νομικές ενέργειες και αιτήματα

Οι δικηγόροι της Πάικ ζητούν από το δικαστήριο να εκδώσει εντολή προς το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί, ώστε να διατηρηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεση. Υποστηρίζουν ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι αγνόησαν προειδοποιήσεις που είχαν διατυπώσει γιατροί της, οι οποίοι είχαν επισημάνει πως τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα υγείας της θα μπορούσαν να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών.

Η προσφυγή της νομικής ομάδας περιλαμβάνει μέχρι στιγμής την πιο αναλυτική περιγραφή των συνεπειών που προκάλεσε στην υγεία της η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης.

Ερωτήματα μετά τη δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει δηλώσει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας. Ωστόσο, η αποτυχία της εκτέλεσης έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια περίπτωση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr