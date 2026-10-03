Μυστική σύσκεψη στο Καμπ Ντέιβιντ για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν και τους Χούθι

Μια μυστική σύσκεψη ανώτατων αξιωματούχων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αρμόδιων για την εθνική ασφάλεια, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη θερινή κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Καμπ Ντέιβιντ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα επόμενα βήματα στον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν και τους σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios. Η συνάντηση αυτή δεν ανακοινώθηκε επίσημα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συμμετέχοντες στη μυστική συνάντηση

Της σύσκεψης προήδρευσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Η συνάντηση συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των θεμάτων που τέθηκαν προς συζήτηση.

Μεταξύ των αξιωματούχων που συμμετείχαν στη μυστική αυτή συνάντηση ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν. Η παρουσία τόσο υψηλόβαθμων στελεχών καταδεικνύει το κρίσιμο περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στο Καμπ Ντέιβιντ.

Προηγούμενη αντίστοιχη σύσκεψη και οι συνέπειές της

Ο ιστότοπος Axios σημείωσε ότι η προηγούμενη φορά που πραγματοποιήθηκε μια αντίστοιχη σύσκεψη ήταν τον Ιούνιο του 2025. Εκείνη η συνάντηση είχε λάβει χώρα λίγες ημέρες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Αυτή η αναφορά στο παρελθόν προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τρέχουσα μυστική σύσκεψη, καθώς οι προηγούμενες συζητήσεις είχαν προηγηθεί σημαντικών εξελίξεων στην περιοχή. Η συγκυρία αυτή εντείνει το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσφατη συνάντηση στο Καμπ Ντέιβιντ.

Το αδιέξοδο με την Τεχεράνη και οι σκέψεις για στρατιωτική επιχείρηση

Οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, όπως αναφέρθηκε από τον Axios. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να ωθεί την αμερικανική κυβέρνηση στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει μια νέα, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη: «Τώρα πρέπει να πάρω μια απόφαση: είτε το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία, είτε δεν θα υπάρχει πια».

Το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για τους Χούθι

Παράλληλα με τις συζητήσεις για το Ιράν, η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει από τον πρόεδρο Τραμπ να συμμετάσχει σε μια σχεδιαζόμενη επιχείρηση εναντίον των σιιτών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Οι Σαουδάραβες καλούν τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ανταρτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην περιοχή.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι στιγμής, δεν μοιάζει διατεθειμένος να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Η στάση του Λευκού Οίκου σε σχέση με το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας παραμένει υπό εξέταση, καθώς οι ΗΠΑ σταθμίζουν τις επιλογές τους στην πολύπλοκη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με την επόμενη κίνηση της κυβέρνησής του στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με έναν τρόπο που άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Αν σας έλεγα, θα είχατε μια μεγάλη είδηση. Αλλά θα δείτε. Πηγαίνει πολύ καλά. Το Ιράν δεν τα πάει καλά». Οι δηλώσεις αυτές, αν και ασαφείς ως προς τις συγκεκριμένες ενέργειες, υποδηλώνουν ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ετοιμάζει τα επόμενα βήματά της στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki