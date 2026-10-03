Αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους στο Νιουκάστλ: Εννέα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος φιλάθλων στους δρόμους του Νιουκάστλ της Αυστραλίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον εννέα ανθρώπων. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στις τοπικές αρχές και την κοινή γνώμη. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές, οι οποίες διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Το συμβάν σημειώθηκε ενώ οι φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights.

Η μαζική συγκέντρωση για τους Newcastle Knights

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης του Νιουκάστλ, όπου είχε συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος φιλάθλων. Η συγκέντρωση αυτή είχε ως στόχο να αποχαιρετήσουν και να ενθαρρύνουν την αγαπημένη τους ομάδα ράγκμπι, τους Newcastle Knights, λίγο πριν την αναχώρησή τους.

Οι φίλαθλοι, όλων των ηλικιών, είχαν παραταχθεί κατά μήκος των κεντρικών οδών της πόλης προκειμένου να δουν την ομάδα τους να αναχωρεί με πούλμαν. Οι Newcastle Knights κατευθύνονταν προς το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσουν τον αντίπαλό τους στον τελικό του πρωταθλήματος, σε έναν αγώνα με μεγάλη σημασία για την πορεία τους.

Η παράσυρση του πλήθους

Ενώ οι φίλαθλοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στους δρόμους, περιμένοντας την ομάδα τους, ένα αυτοκίνητο κινήθηκε προς το πλήθος. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την παράσυρση αρκετών ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή. Η ξαφνική αυτή εξέλιξη προκάλεσε άμεσα πανικό και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Το γεγονός αυτό περιγράφηκε ως «σπαρακτικό» σε ανάρτηση που έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση ανέφερε ότι χιλιάδες οπαδοί των Newcastle Knights, από παιδιά μέχρι ενήλικες, είχαν παραταχθεί στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν τους ήρωές τους, αλλά η στιγμή της χαράς και της προσμονής μετατράπηκε σε τραγωδία μέσα σε μια στιγμή.

Ο απολογισμός των τραυματιών και η κατάστασή τους

Από την παράσυρση του πλήθους από το όχημα, τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Η κατάσταση της υγείας δύο εκ των τραυματιών κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία των παθόντων.

Η σύλληψη του οδηγού και οι έρευνες των αρχών

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του οχήματος αμέσως μετά το περιστατικό. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση του πλήθους φιλάθλων.

Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της αστυνομίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις που να συνδέουν το συμβάν με τρομοκρατική ενέργεια. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο τη διαλεύκανση πλήρως της υπόθεσης και την απόδοση τυχόν ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

Ο επερχόμενος τελικός των Newcastle Knights

Παρά το τραγικό συμβάν που σημάδεψε την αναχώρησή τους, η ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights αναμένεται να αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος την Κυριακή στο Σίδνεϊ. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το επιστέγασμα μιας ολόκληρης σεζόν και έχει μεγάλη σημασία για την ομάδα και τους οπαδούς της.

Μάλιστα, σε σχόλιο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράστηκε η ελπίδα ότι το δυσάρεστο αυτό περιστατικό «ίσως είναι η τελική ώθηση που χρειάζονται οι Knights για να νικήσουν τους Roosters στον μεγάλο τελικό του πρωινού της Κυριακής». Η ομάδα θα κληθεί να διαχειριστεί το ψυχολογικό βάρος του συμβάντος ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Με πληροφορίες από: Enikos