Βενεζουέλα: Κεριά και δάκρυα 100 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που άφησε πίσω του πάνω από 6.500 νεκρούς

Περίπου 400 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Καραμπαγιέδα της Βενεζουέλας, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη χώρα πριν από 100 ημέρες. Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 24 Ιουνίου, προκάλεσε τον θάνατο σε πάνω από 6.500 ανθρώπους και άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές.

Η συγκέντρωση μνήμης στην Καραμπαγιέδα

Οι περίπου 400 άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στην Καραμπαγιέδα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα, κρατούσαν λευκά κεριά στα χέρια τους. Θρήνησαν τις απώλειες μπροστά στα συντρίμμια του συγκροτήματος κατοικιών που καταστράφηκε ολοσχερώς, αναπολώντας τους χαμένους συγγενείς τους. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε ακριβώς 100 ημέρες μετά το καταστροφικό γεγονός.

Εθελοντές μοίρασαν κεριά στους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στάθηκαν στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν η πολυκατοικία. Οι συγγενείς των θυμάτων κράτησαν ζωντανές τις μνήμες των ανθρώπων που χάθηκαν μέσα στα συντρίμμια, εκφράζοντας τον πόνο τους για την ανείπωτη απώλεια.

Ο διπλός σεισμός και οι εκτεταμένες καταστροφές

Ο διπλός σεισμός της 24ης Ιουνίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα. Οι δύο σεισμικές δονήσεις είχαν μέγεθος 7,2 και 7,5 βαθμών αντίστοιχα, και σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων. Αυτή η διαδοχική και ισχυρή σεισμική δραστηριότητα οδήγησε στην κατάρρευση κτιρίων και στην απώλεια χιλιάδων ζωών.

Περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του διπλού σεισμού. Το συγκρότημα κατοικιών στην Καραμπαγιέδα, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση μνήμης, ήταν ένα από τα κτίρια που καταστράφηκαν ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω του μόνο συντρίμμια και ένα άδειο οικόπεδο.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες απώλειας

Μεταξύ των θυμάτων του σεισμού ήταν και η 16χρονη Φρανσέλις Ιριάρτε. Η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της όταν το κτίριο στο οποίο βρισκόταν κατέρρευσε μπροστά στα μάτια των γονιών της. Οι γονείς της επέστρεφαν εκείνη τη στιγμή από το σούπερ μάρκετ και έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Τα λείψανά της εντοπίστηκαν στα συντρίμμια έπειτα από 29 ημέρες επίμονων ερευνών.

Σε μια συγκινητική υπενθύμιση της απώλειας, ένα μήνυμα τοποθετήθηκε πάνω στο αυτοκίνητο της οικογένειάς της, αναφέροντας: «Θα σ’ αγαπάμε για πάντα, κόρη μου». Η Φιελούς Περδόμο, η οποία έχασε επίσης συγγενικά της πρόσωπα από τον σεισμό, στάθηκε μπροστά στο άδειο οικόπεδο όπου βρισκόταν κάποτε η πολυκατοικία. Μίλησε με δάκρυα για την καταστροφή, δηλώνοντας: «Είναι δύσκολο να λες στον εαυτό σου ότι δεν έχει απομείνει τίποτα, παρά μόνο ένα μικρό δέντρο. Είναι τρομερό».

Εκατό ημέρες πένθους και διατήρησης της μνήμης

Εκατό ημέρες μετά τον διπλό σεισμό, οι κάτοικοι της Καραμπαγιέδα επέστρεψαν στο σημείο της καταστροφής. Ο σκοπός τους δεν ήταν μόνο να θρηνήσουν τις απώλειες, αλλά και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Η συγκέντρωση με τα κεριά αποτέλεσε μια πράξη συλλογικής μνήμης και τιμής προς τα θύματα.

Η παρουσία των περίπου 400 ανθρώπων, με τα λευκά κεριά και τα δάκρυα, υπογράμμισε το μέγεθος της τραγωδίας και την ανάγκη των επιζώντων να διατηρήσουν τη σύνδεσή τους με όσους έφυγαν. Η μνήμη των 6.500 και πλέον νεκρών παραμένει ζωντανή στις καρδιές των κατοίκων της Βενεζουέλας, 100 ημέρες μετά το καταστροφικό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Enikos