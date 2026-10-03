Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα με πέντε νεκρούς εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε σήμερα σε συνοικία της Πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού θύλακα, μεταξύ των στόχων φέρεται να ήταν και μία πολυκατοικία, η οποία υπέστη πλήγμα. Το περιστατικό αυτό έρχεται ενώ παραμένει σε ισχύ μία εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από αμερικανική μεσολάβηση.

Νέο πλήγμα στη Γάζα

Η σημερινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, η οποία έπληξε συνοικία της Πόλης της Γάζας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από υγειονομικούς αξιωματούχους της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι ανέφεραν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν την επιδρομή, πλήττοντας μεταξύ άλλων και μία πολυκατοικία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) σχετικά με το περιστατικό. Η απουσία επιβεβαίωσης από την πλευρά του Ισραήλ διατηρεί ένα πέπλο αβεβαιότητας γύρω από τις λεπτομέρειες του πλήγματος.

Η κατάπαυση του πυρός και οι διαπραγματεύσεις

Η νέα αυτή στρατιωτική επιχείρηση σημειώνεται την ίδια στιγμή που παραμένει σε ισχύ μία εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη της εκεχειρίας, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οι διαπραγματευτές δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν στους όρους που θα οδηγήσουν σε μία πιο σταθερή και μακροπρόθεσμη ειρήνευση, αφήνοντας ανοιχτά πολλά ζητήματα.

Τα αγκάθια της εκεχειρίας

Βασικά ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας. Αυτά τα δύο σημεία παραμένουν τα κύρια «αγκάθια» στις συνομιλίες, καθώς κάθε πλευρά διατηρεί τις δικές της θέσεις και απαιτήσεις.

Οι πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε κοινό έδαφος ως προς το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να παραμένουν σε αδιέξοδο και η κατάσταση στην περιοχή να παραμένει εύθραυστη και απρόβλεπτη.

Αλληλοκατηγορίες και στρατιωτικές επιχειρήσεις

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της και έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά παράβαση της ισχύουσας εκεχειρίας. Βάσει αυτών των ισχυρισμών, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω ενεργειών.

Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται κατηγορηματικά ότι προετοιμάζει νέες επιθέσεις ή ότι ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες. Αντιθέτως, κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία και την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την κλιμάκωση.

Ο απολογισμός των απωλειών

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτός ο αριθμός αφορά την περίοδο από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα, αναδεικνύοντας το βαρύ τίμημα των συγκρούσεων.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει δικές τους απώλειες στη Γάζα. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί έξι απώλειες, οι οποίες αφορούν πέντε στρατιωτικούς και έναν συμβασιούχο του υπουργείου Άμυνας, υπογραμμίζοντας τις απώλειες και από την ισραηλινή πλευρά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader