Ρωσικό σχέδιο για μαζικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και η πρώτη χρήση του εγχώριου πυραύλου FP-7

Η Ρωσία φέρεται να ετοιμάζει τον πιο ισχυρό χειμερινό βομβαρδισμό της από την αρχή του πολέμου, με στόχο να πλήξει το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας και να βυθίσει μεγάλες πόλεις στο σκοτάδι και το κρύο. Ένα σχέδιο, αντίγραφο του οποίου περιήλθε σε γνώση δημοσιογράφων, περιγράφει μια εκστρατεία πληγμάτων με τη χρήση έως και 1.000 πυραύλων, drones και βομβών. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία ανακοίνωσε την πρώτη πολεμική χρήση του εγχώριου βαλλιστικού πυραύλου FP-7, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της δικής της πυραυλικής ισχύος.

Ρωσικό σχέδιο για μαζικούς βομβαρδισμούς

Οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να εξαπολύσουν μια εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση έως και 1.000 πυραύλων, drones και βομβών. Το σχέδιο προβλέπει την κατανομή αυτών των πληγμάτων σε πολλαπλά κύματα, με απώτερο σκοπό να προκληθεί σωρευτική κατάρρευση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Στόχος είναι να πληγούν υποσταθμοί, υδροηλεκτρικά και θερμικά εργοστάρια, καθώς και λέβητες τηλεθέρμανσης, με απώτερο σκοπό να βυθιστούν οι μεγάλες πόλεις της χώρας στο σκοτάδι και το κρύο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Αυτή η κλιμάκωση έρχεται μετά από μήνες αυξανόμενων ουκρανικών χτυπημάτων σε ρωσικά διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απαντήσει σε αυτά τα χτυπήματα με απειλές για «αντίποινα πολλαπλάσιας ισχύος», υποδεικνύοντας την πρόθεση της Ρωσίας να προχωρήσει σε εκτεταμένες ενέργειες εναντίον της Ουκρανίας.

Στόχοι και αναμενόμενος αντίκτυπος

Στο επίκεντρο των ρωσικών υπολογισμών βρίσκονται οι μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως το Κίεβο, το Χάρκοβο και η Οδησσός. Για αυτές τις περιοχές, το σχέδιο προβλέπει μια δραματική μείωση της ηλεκτροδότησης, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 90%. Αντίστοιχες περικοπές αναμένονται και στη θέρμανση, ενώ προβλέπονται σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανθρωπιστική πίεση ενόψει του χειμώνα, οι ρωσικές δυνάμεις αναμένεται να χρησιμοποιήσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και καθοδηγούμενες βόμβες. Αυτά τα όπλα θα στοχεύσουν αντλιοστάρια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, με σκοπό να διαταράξουν την παροχή βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό.

Ανησυχίες για πυρηνικούς σταθμούς

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς των ενεργειακών υποδομών, εκφράζονται ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς. Το ρωσικό σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει και τη στόχευση ηλεκτρικών υποσταθμών που συνδέουν με το δίκτυο τρεις ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους σταθμούς Ρίβνε, Νότιας Ουκρανίας και Χμελνίτσκι.

Η στόχευση αυτών των υποσταθμών αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων ή διαρροών, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησύχια για την ασφάλεια της περιοχής και τις ευρύτερες συνέπειες. Η πιθανότητα διακοπής της σύνδεσης των πυρηνικών σταθμών με το δίκτυο ηλεκτροδότησης εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ψύξη των αντιδραστήρων και τη διαχείριση της ασφάλειας.

Η απάντηση του Κιέβου: Εγχώριος πύραυλος FP-7

Σε μια σημαντική εξέλιξη για την ουκρανική άμυνα, η Ουκρανία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες μάχης εγχώριας κατασκευής βαλλιστικό πύραυλο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου την επιτυχή εκτόξευση του πυραύλου FP-7, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο. «Ουκρανικά τακτικά βαλλιστικά. FP-7. Πρώτη πολεμική χρήση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Ο FP-7 κατασκευάζεται από την ουκρανική εταιρεία Fire Point και ανήκει στην κατηγορία των τακτικών βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο πύραυλος διαθέτει εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων και μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους περίπου 200 κιλών. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιορίζουν προς το παρόν τον επιχειρησιακό του ρόλο κυρίως σε στόχους κοντά στο μέτωπο ή σε ρωσικές παραμεθόριες περιοχές, χωρίς να του επιτρέπουν πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο στόχος που επλήγη, ούτε δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση.

Διπλωματικές πιέσεις και η σημασία της αυτονομίας

Στο διπλωματικό μέτωπο, το Κίεβο πιέζει τους δυτικούς εταίρους για επιπλέον συστήματα Patriot και άλλα μέσα αεράμυνας. Η ουκρανική ηγεσία τονίζει ότι η προστασία του ενεργειακού ιστού είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του πληθυσμού κατά τους χειμερινούς μήνες. Δυτικοί εταίροι εξετάζουν σενάρια ενίσχυσης της ουκρανικής άμυνας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ της στήριξης του Κιέβου και του φόβου για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Για την Ουκρανία, το στοίχημα είναι διπλό: να περιορίσει τις ζημιές με ταχεία αποκατάσταση των υποδομών και να διασφαλίσει επαρκείς εφεδρείες σε καύσιμα, γεννήτριες και εξοπλισμό θέρμανσης, ώστε να αντέξει μια παρατεταμένη περίοδο διακοπών. Η ανάπτυξη και επιχειρησιακή χρήση του FP-7 εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια του Κιέβου να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στην πραγματοποίηση πυραυλικών πληγμάτων. Η δυνατότητα εγχώριας παραγωγής αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων και αναχαιτιστικών συστημάτων των δυτικών συμμάχων παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Οι επόμενες εβδομάδες, με τις πρώτες ψυχρές νύχτες του φθινοπώρου, θεωρούνται κρίσιμες για το αν η ρωσική καμπάνια θα πετύχει τον στρατηγικό της στόχο να «παγώσει» τη χώρα ή θα προσκρούσει σε βελτιωμένη αεράμυνα και ταχεία επισκευή δικτύων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki