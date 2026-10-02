Η G7 θα απελευθερώσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου

Η Ομάδα της G7 πρόκειται να αποδεσμεύσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση ελήφθη μετά από πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο την καταστολή των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων. Η κυκλοφορία των αποθεμάτων θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους τέσσερις μήνες.

Η απόφαση της G7 και ο ρόλος των ΗΠΑ

Η G7 έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στην απελευθέρωση των αποθεμάτων, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν στο τραπέζι την πιθανότητα μιας εξουθενωτικής απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ. Αυτή η απειλή τέθηκε υπό την προϋπόθεση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα απελευθέρωναν περισσότερες προμήθειες. Μια τέτοια κίνηση από τις ΗΠΑ θα απειλούσε μια κρίσιμη πηγή εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές για να καλύψει το έλλειμμα παραγωγής ντίζελ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και ο νυν πρόεδρος της G7, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε ενημέρωση την Παρασκευή ότι η G7 θα ήθελε να προκαλέσει μείωση των τιμών των καυσίμων.

Συντονισμός και χρονοδιάγραμμα

Η απελευθέρωση των έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ έκτακτης ανάγκης θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Αυτή η διαδικασία αναμένεται να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων μηνών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε τη δέσμευση των χωρών της G7 να απελευθερώσουν αυτά τα στρατηγικά αποθέματα στις αναλογίες που αναφέρθηκαν, με ιδιαίτερη έμφαση στο ντίζελ. Επίσης, υπογράμμισε τη δέσμευση να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν απαγορεύσεις εξαγωγών, αναφέροντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο.

Προηγούμενες ενέργειες και κριτική

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είχε ήδη συντονίσει ένα σχέδιο για την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών τον Μάρτιο. Αυτή η προηγούμενη ενέργεια είχε γίνει αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επικρίνει την Ευρώπη επειδή δεν διέθεσε αυτά τα βαρέλια αρκετά γρήγορα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την ταχύτητα ανταπόκρισης.

Δηλώσεις Μακρόν και Τραμπ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε τη δέσμευση των χωρών της G7 για την απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η δέσμευση αφορά τις αναλογίες που είχε αναφέρει, με έμφαση στο ντίζελ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή ότι χαιρετίζει την τελευταία ενέργεια. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να απελευθερώσει μια τεράστια ποσότητα του πετρελαίου ντίζελ που διαθέτει σε μεγάλο βαθμό. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Αντίδραση της αγοράς

Η τιμή premium του ντίζελ έναντι του αργού πετρελαίου, η οποία αποτελεί ένα βασικό μέτρο της ισχύος της αγοράς, υποχώρησε. Αυτή η πτώση παρατηρήθηκε καθώς οι traders αποτίμησαν την επιπλέον προσφορά που αναμένεται να εισέλθει στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki