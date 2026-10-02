Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει αποθέματα ντίζελ, σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει «τεράστιες ποσότητες» από τα υψηλά αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τις τιμές των καυσίμων και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, έκανε γνωστό ότι η Ευρώπη έδωσε τη συγκατάθεσή της για την αποδέσμευση «τεράστιων ποσοτήτων» από τα αποθέματα ντίζελ που διατηρεί. Συγκεκριμένα, ο κ. Τραμπ έγραψε: «Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστιες ποσότητες από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε την άμεση έναρξη της διαδικασίας, δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή τις συγκεκριμένες ποσότητες ντίζελ που θα διατεθούν στην αγορά.

Πιέσεις από την Ουάσινγκτον και ευρωπαϊκές συζητήσεις

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται μετά από εντατικές πιέσεις της Ουάσινγκτον προς τις ευρωπαϊκές χώρες για την αξιοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων καυσίμων. Στόχος των πιέσεων αυτών είναι η αύξηση της προσφοράς και ο περιορισμός των υψηλών τιμών των καυσίμων, οι οποίες προκαλούν έντονη ανησυχία.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό συνέβαινε την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα αμερικανικά καύσιμα. Ο Λευκός Οίκος, παράλληλα, διερευνά κατά πόσο οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων ντίζελ που διατηρούν.

Η γαλλική πρόταση και οι δηλώσεις Μακρόν

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέτασαν την Παρασκευή μια γαλλική πρόταση. Η πρόταση αυτή αφορούσε την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τα αποθέματά τους. Επιπλέον, το σχέδιο προέβλεπε την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από χώρες-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Στις Βρυξέλλες, η Energy Union Task Force βρίσκεται σε εντατικό συντονισμό, ενώ η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του IEA για μια νέα συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων.

Η κατάσταση στην αγορά καυσίμων και οι επιπτώσεις

Η τιμή του ντίζελ στα πρατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε αυτή την εβδομάδα σε νέο ιστορικό υψηλό, γεγονός που υπογραμμίζει την ευαλωτότητα των διεθνών αγορών σε νέες διαταραχές της προσφοράς. Η επικεφαλής Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, ανέφερε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί περίπου 140%, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με το Politico, μια διακοπή των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κύμα αυξήσεων, αρχικά στον τομέα των μεταφορών και στη συνέχεια να επηρεάσει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η Cristina Scarfia, επικεφαλής ευρωπαϊκών υποθέσεων της ιταλικής ομοσπονδίας εμπορευματικών μεταφορών Confetra, προειδοποίησε ότι «όλα όσα βρίσκονται στα ράφια θα κοστίζουν περισσότερο».

Στο πλαίσιο των εξελίξεων στην αγορά, το Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούσε κατά 2,65% στα 99,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Νοεμβρίου σημείωνε πτώση 3,77% στα 89,37 δολάρια το βαρέλι, στις 09:55 GMT, ή 12:55 ώρα Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader, Topontiki