Νέο όριο ηλικίας 15 ετών στα social media από το 2027: Τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο νόμου και το EU KIDS Act

Αλλαγές στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναμένονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 στην Ελλάδα, καθώς ένα νέο σχέδιο νόμου καθορίζει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Η ελληνική ρύθμιση αφορά συγκεκριμένα την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται υπό διαμόρφωση το EU KIDS Act. Αυτή η ευρωπαϊκή πρόταση κανονισμού έχει ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, καλύπτοντας την προστασία των παιδιών σε ολόκληρο το ψηφιακό περιβάλλον, πέρα από τα social media.

Το ελληνικό σχέδιο νόμου και το όριο ηλικίας

Το ελληνικό σχέδιο νόμου εισάγει μία σημαντική αλλαγή στο καθεστώς πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, θέτει ως ελάχιστο όριο ηλικίας τα 15 έτη για την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός πιο προστατευμένου ψηφιακού περιβάλλοντος για τους ανηλίκους στη χώρα.

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου προβλέπεται να τεθούν σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από αυτή την ημερομηνία και μετά, οι κανόνες που αφορούν το όριο ηλικίας των 15 ετών θα είναι δεσμευτικοί για την πρόσβαση των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς θα υπολογίζεται και θα ελέγχεται η ηλικία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του ελληνικού σχεδίου νόμου, ο υπολογισμός της ηλικίας των ανηλίκων θα γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους θα θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο ηλικίας των 15 ετών την 1η Ιανουαρίου του έτους που προβλέπεται. Αυτή η μέθοδος απλοποιεί τη διαδικασία για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Όσον αφορά τον έλεγχο της ηλικίας, οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν την ευθύνη να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους. Αυτές οι λύσεις θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και αναλογικές, με βασικό στόχο τον περιορισμό των δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων. Το ελληνικό σχέδιο νόμου, ωστόσο, δεν επιβάλλει μία συγκεκριμένη εφαρμογή ή τεχνολογία για την επαλήθευση της ηλικίας, αφήνοντας στους παρόχους την επιλογή της κατάλληλης λύσης.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο: EU KIDS Act

Παράλληλα με τις εθνικές ρυθμίσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υπό διαμόρφωση το EU KIDS Act. Πρόκειται για μία πρόταση κανονισμού που έχει ως στόχο την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Το ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο διαθέτει ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σύγκριση με το ελληνικό σχέδιο νόμου.

Το EU KIDS Act δεν περιορίζεται μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά καλύπτει και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Περιλαμβάνει πρόσθετες προβλέψεις και μέτρα για την ολοκληρωμένη προστασία των παιδιών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα της διαδικτυακής τους δραστηριότητας.

Το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων

Η ελληνική ρύθμιση εστιάζει ειδικά στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθορίζοντας το ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη. Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο νόμου αφορά άμεσα τις πλατφόρμες που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και τους ανήλικους χρήστες τους.

Αντίθετα, το EU KIDS Act, ως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, έχει σχεδιαστεί με ένα πιο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής. Σκοπός του είναι να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών, πέραν των social media, προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Η διαμόρφωση αυτών των δύο πλαισίων, του ελληνικού και του ευρωπαϊκού, σηματοδοτεί μία συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της ασφάλειας των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis