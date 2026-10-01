Ο 58χρονος γιατρός, ένας εκ των δύο προφυλακισμένων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, κατέθεσε αίτημα ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος. Μέσω των συνηγόρων του, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, ζητά την εξέταση τριών μαρτύρων και της ίδιας του της κόρης, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν γνώριζε τον τραγουδιστή ούτε συμμετείχε στην ιατρική πράξη που οδήγησε στον θάνατό του. Παράλληλα, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για να φωτιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Η υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου γιατρού

Στο αίτημα που κατατέθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο προφυλακισθείς γιατρός δηλώνει πως δεν γνώριζε καν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου. «Δεν επικοινώνησα, δεν εξέτασα ποτέ τον εκλιπόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ χαρακτήρισε το ραντεβού της συζύγου του με τον τραγουδιστή ως «αδιάφορο περιστατικό».

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι δεν συνδεόταν με το γεγονός την ώρα που ο καλλιτέχνης έφτανε στον χώρο. Όπως δήλωσε, «εγώ αψηφώντας τελείως το γεγονός, έφυγα και πήγα όπως είναι γνωστό στην ανάκριση από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό σε εστιατόριο μη δίνοντας καμία σημασία στο ραντεβού». Επιχειρεί έτσι να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη θεραπεία που ακολουθούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόνο όταν χρειάστηκε να προσφέρει επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Αίτημα για εξέταση μαρτύρων και της κόρης του

Προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, ο 58χρονος γιατρός ζήτησε την εξέταση της κόρης του ως μάρτυρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το παιδί του «βρισκόταν στο ιατρείο με φιλικό της πρόσωπο. Με βρήκαν στον καναπέ και μιλήσαμε με το φίλο της για την ακαδημαϊκή πρόοδο. Δεν είχα καμία εικόνα κανενός επείγοντος». Πρόσθεσε επίσης ότι η κόρη του μπορεί να επιβεβαιώσει πως έσπευσε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Επιπλέον, ζήτησε να εξεταστεί ένας ασθενής-μάρτυρας, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται ο γιατρός, τον εξέταζε επί μακρόν πριν την άφιξη του εκλιπόντος. Ο γιατρός του συνταγογράφησε εξετάσεις, εξέτασε καρδιογράφημα και αποχώρησε σχεδόν ταυτόχρονα με τον ίδιο, την ώρα που έφτανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτός ο μάρτυρας, σύμφωνα με το αίτημα, μπορεί να προσκομίσει τις εξετάσεις ως απόδειξη των λεγομένων του γιατρού.

Η έρευνα στρέφεται στα κινητά τηλέφωνα

Το ενδιαφέρον της ανάκρισης στρέφεται πλέον στα κινητά τηλέφωνα, με τον ανακριτή να αναμένει τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Στόχος είναι να φωτιστούν οι κρίσιμες ώρες πριν και μετά το περιστατικό στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η άρση του απορρήτου αφορά σε έξι συσκευές και καλύπτει το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, καλύπτοντας το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί τα κινητά των δύο προφυλακισμένων γιατρών, του Γιώργου Μαζωνάκη, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο. Παράλληλα, εξετάζονται ένας σκληρός δίσκος και ένα USB. Αναμένονται επίσης αιτήματα για την άρση του απορρήτου και άλλων τηλεφώνων προσώπων που θεωρείται ότι συνδέονται με την υπόθεση, όπως του υπνοθεραπευτή, σύμφωνα με τον δικηγόρο της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, Νίκο Αλεξανδρή.

Διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές και αναμονή για νέα στοιχεία

Οι αρχές επικεντρώνονται στο ποιες επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν, πότε έγιναν οι κλήσεις και τα μηνύματα, και κυρίως, τι συνέβη στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και αμέσως μετά. Ο Νίκος Αλεξανδρής, συνήγορος της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, δήλωσε ότι «θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε και είναι κρίσιμο το χρονικό διάστημα το οποίο θα αποκαλυφθεί», δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία που αναμένονται από την έρευνα των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Την ίδια ώρα, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί εμφανίζονται ως «δύο ξένοι» στην ίδια υπόθεση, καθώς ακολουθούν πλέον διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές. Η υπεράσπιση της 56χρονης έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει να ελεγχθούν και άλλα τηλέφωνα για να αποτυπωθεί το σύνολο των επικοινωνιών και να διαπιστωθεί ποιοι είχαν γνώση των γεγονότων και σε ποιο χρόνο. Παράλληλα, αναμένονται νέες καταθέσεις μαρτύρων, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθεί η άρση του απορρήτου και σε άλλα πρόσωπα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos