Νέες εικόνες από το θρίλερ στην πτήση της flydubai

Νέο βίντεο φέρνει στο φως το χάος που επικράτησε στην πτήση 1073 της flydubai, αποκαλύπτοντας την επίθεση στον κυβερνήτη και την άμεση επέμβαση επιβατών και πληρώματος. Οι εικόνες καταγράφουν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να βρεθεί σε απότομη βύθιση.

Οι δραματικές στιγμές εν πτήσει

Το βίντεο, το οποίο μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα των προσπαθειών επιβατών και μελών του πληρώματος να διαχειριστούν την κρίσιμη κατάσταση. Από το σημείο που βρίσκεται κοντά στο πιλοτήριο, ακούγονται έντονες φωνές τόσο στα αγγλικά όσο και στα εβραϊκά, αντανακλώντας την αγωνία των παρευρισκομένων.

Μεταξύ των φράσεων που ακούγονται, ξεχωρίζει η δήλωση «προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο», η οποία υποδηλώνει την σοβαρότητα της απειλής. Άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος φωνάζουν «βγάλτε τον έξω», ενώ παράλληλα ζητούν από τους επιβάτες να παραμείνουν σκυμμένοι στις θέσεις τους, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ασφάλειά τους εν μέσω της αναταραχής. Κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου, το αεροσκάφος φέρεται να έχασε απότομα ύψος, προσθέτοντας στην ένταση της κατάστασης.

Η επέμβαση επιβατών και πληρώματος

Η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού. Ο Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος είναι υδραυλικός στο επάγγελμα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια εισόδου στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο κ. Χαγιούν βοήθησε στην ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο δράστης της επίθεσης.

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, η ανάγκη για άμεσο έλεγχο του αεροσκάφους ήταν επιτακτική. Δύο ακόμη πιλότοι της flydubai, οι οποίοι τυγχάνει να βρίσκονταν στην πτήση ως απλοί επιβάτες, ανέλαβαν τον χειρισμό του αεροσκάφους. Η παρουσία τους και η άμεση ανάληψη των καθηκόντων τους συνέβαλαν στην αποκατάσταση του ελέγχου και στην αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Ο τραυματισμός του κυβερνήτη και η αναγκαστική προσγείωση

Σε ένα άλλο σημείο του βίντεο, εμφανίζεται ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ, τραυματισμένος και αιμόφυρτος, έξω από το πιλοτήριο. Η εικόνα του κυβερνήτη μαρτυρά τη σφοδρότητα της επίθεσης που δέχτηκε. Ο ίδιος, περιγράφοντας την επίθεση, ακούγεται να δηλώνει ότι ο συγκυβερνήτης «με χτύπησε τόσες πολλές φορές», υπογραμμίζοντας την ένταση της συμπλοκής.

Ο κυβερνήτης Ματσάρ εξήγησε επίσης ότι, παρόλο που μπορεί να κινήσει το τραυματισμένο χέρι του, δεν είναι πλέον σε θέση να κλείσει τη γροθιά του, περιγράφοντας έτσι την έκταση των τραυμάτων του. Λίγο αργότερα, επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση με τον τραυματισμένο συγκυβερνήτη. Ένας άνδρας ακούγεται να λέει στα εβραϊκά: «Αυτός είναι που τον μαχαίρωσε», επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα του δράστη. Μετά την αποκατάσταση του ελέγχου, η πτήση κατευθύνθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση για την ασφάλεια όλων.

Ιατρική βοήθεια εντός του αεροσκάφους

Εν μέσω του χάους και της ανάγκης για ιατρική περίθαλψη, επιβάτες άρχισαν να αναζητούν γιατρό εντός του αεροσκάφους. Ο Ισραηλινός οδοντίατρος, δρ. Σότα Μουσάγεφ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και έσπευσε στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους. Εκεί, προσέφερε την απαραίτητη βοήθεια στους τραυματίες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης μέχρι την προσγείωση.

Με πληροφορίες από: Reader