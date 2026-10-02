Ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα: Τάνκερ χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Χούθι καταγγέλλουν επίθεση στη Σανάα

Νέο περιστατικό επίθεσης σε πλοίο καταγράφηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα», με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Παράλληλα, στην Υεμένη, οι Χούθι κατήγγειλαν «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της πρωτεύουσας Σανάα, μετά από σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την πόλη. Τα δύο αυτά γεγονότα έρχονται να προστεθούν στην κλιμακούμενη ένταση που παρατηρείται ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι.

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο δέχτηκε χτύπημα από ένα «άγνωστο βλήμα» ενώ έπλεε στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Το χτύπημα αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την εκδήλωση πυρκαγιάς στο πλοίο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου είναι ασφαλή, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη εν μέσω της επίθεσης. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν έχει διευκρινίσει την έκταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο μετά το χτύπημα και την πυρκαγιά. Επίσης, δεν έχει αναφερθεί εάν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό, κάτι που αποτελεί συνήθη ανησυχία σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η πληροφορία για το συμβάν περιήλθε στην UKMTO στις 17:50 UTC, την 1η Οκτωβρίου. Κατόπιν αυτού, η υπηρεσία απηύθυνε έκκληση προς όλα τα πλοία που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Παράλληλα, ζήτησε από τα πληρώματα να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα παρατηρήσουν, ενισχύοντας έτσι την επαγρύπνηση και τα μέτρα ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιος είναι υπεύθυνος για το χτύπημα του δεξαμενόπλοιου, ούτε έχει ταυτοποιηθεί το είδος του βλήματος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Εκρήξεις και καταγγελίες στη Σανάα της Υεμένης

Την ίδια χρονική περίοδο, η ένταση κλιμακώθηκε και στην Υεμένη, όπου μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισε την πρωτεύουσα Σανάα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στην πόλη, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Το πρακτορείο ειδήσεων SABA, το οποίο θεωρείται προσκείμενο στους Χούθι, μετέδωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια «σαουδαραβική επίθεση» εναντίον της Σανάα. Η καταγγελία αυτή υποδηλώνει μια άμεση εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στις εχθροπραξίες. Επιπλέον, το πρακτορείο ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις σε διάφορες επαρχίες της Υεμένης, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία κλίμακα των επιχειρήσεων.

Η θέση της Σαουδικής Αραβίας και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών

Πριν από τις καταγγελίες των Χούθι για επίθεση στη Σανάα, η Σαουδική Αραβία είχε προβεί σε δικές της ανακοινώσεις. Το Ριάντ είχε δηλώσει ότι αναχαίτισε επιτυχώς drones και βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι. Αυτές οι αναχαιτίσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Οι συγκεκριμένες αναχαιτίσεις συνέπεσαν με μια περίοδο όπου οι εχθροπραξίες μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι έχουν ενταθεί σημαντικά. Οι Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν, έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους. Χρησιμοποιούν drones και πυραύλους με στόχο τη σαουδαραβική επικράτεια, γεγονός που συντελεί στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με αλλεπάλληλα περιστατικά που υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Τόσο οι επιθέσεις σε πλοία όσο και οι αεροπορικές επιχειρήσεις και οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών συνθέτουν ένα περίπλοκο σκηνικό ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ και την Υεμένη.

Με πληροφορίες από: Topontiki