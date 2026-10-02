Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά» το Ιράν αν εμπλέκεται στην επίθεση σε πτήση της Flydubai

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα δώσει διαταγή για «πολύ δυνατά» πλήγματα κατά του Ιράν, εάν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή της Τεχεράνης στην επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε εν μέσω πτήσης της εταιρείας Flydubai των ΗΑΕ. Το περιστατικό αφορούσε τον συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ οι έρευνες για το συμβάν βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ισραηλινή κυβέρνηση να έχει ήδη καταγγείλει «απόπειρα τζιχνατιστικής τρομοκρατικής επίθεσης».

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Ο ρεπουμπλικανός μεγιστάνας, Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που το Ιράν θεωρηθεί υπεύθυνο για την επίθεση, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά, μην ανησυχείτε». Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του για ανάμιξη του Ιράν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στον Τύπο χθες στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Θα έλεγα ότι η απάντηση είναι ναι, με βάση όσα ακούω, αλλά το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή».

Επιπλέον, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time και δημοσιεύτηκε επίσης χθες, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε «πιθανό» το ενδεχόμενο να διατάξει νέα κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Αυτή η πιθανή κλιμάκωση θα μπορούσε να συμβεί μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, οι οποίες αναμένονται στις αρχές Νοεμβρίου.

Το περιστατικό στην πτήση της Flydubai

Το περιστατικό που προκάλεσε τις αντιδράσεις του Αμερικανού προέδρου έλαβε χώρα δύο ημέρες πριν τις δηλώσεις του. Ένα αεροσκάφος της εταιρείας Flydubai, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει κατεπείγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 174 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 166 Ισραηλινών, σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν.

Οι αφηγήσεις των επιβατών σκιαγραφούν ένα δραματικό σκηνικό εντός του αεροσκάφους. Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Κατά τη διάρκεια αυτής της απόπειρας, το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 5.000 μέτρα ύψους μέσα σε μόλις ένα λεπτό. Τελικά, η κατάσταση εκτονώθηκε όταν επιβάτες εισέβαλαν στο πιλοτήριο και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον δράστη, αποτρέποντας έτσι μια πιθανή τραγωδία.

Η ισραηλινή αντίδραση και οι «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Χωρίς να αναμένει τα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, η κυβέρνηση του Ισραήλ έσπευσε να καταγγείλει το συμβάν ως «απόπειρα τζιχνατιστικής τρομοκρατικής επίθεσης». Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, η επίθεση είχε στο στόχαστρο υπηκόους της χώρας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.

Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα, καθώς στο πλαίσιο τους εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών το 2020. Το Ισραήλ υπέδειξε επίσης την «ισλαμιστική κατήχηση» του υπόπτου, ως πιθανό κίνητρο πίσω από την επίθεση. Ωστόσο, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου ως δράστη δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως.

Το ιστορικό των σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν τεταμένες εδώ και αρκετούς μήνες, με τη σύγκρουση να συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν διαφαίνεται καμία διπλωματική λύση σε αυτή την αντιπαράθεση, η οποία ξεκίνησε επτά και πλέον μήνες αφότου άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την 28η Φεβρουαρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει σε βομβαρδισμούς στο Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου. Παρά την απουσία άμεσων βομβαρδισμών, πλοία μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ένταση και την ευαίσθητη κατάσταση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Reader