Βίαιες διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό και περιστατικό με φωτιά στο πρόσωπο

Σε κατάσταση εκτεταμένου χάους βρίσκεται η Γαλλία, καθώς οι διαδηλώσεις των μαθητών έχουν λάβει μια ιδιαίτερα βίαιη τροπή, συνοδευόμενες από δεκάδες προσαγωγές και σοβαρά επεισόδια. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σάλο στη γαλλική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζουν επιθέσεις σε βάρος γυναικών. Οι αρχές κάνουν λόγο για «αστικές ταραχές» και έχουν προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις, ενώ έχουν καταγραφεί και πολλοί τραυματισμοί.

Επεισόδια βίας και εκτεταμένες προσαγωγές

Οι κινητοποιήσεις των μαθητών στη Γαλλία έχουν πάρει μια βίαιη τροπή, με την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει την κατάσταση «αστικές ταραχές». Η κυβέρνηση κατηγορεί ευθέως τη ριζοσπαδική αριστερά πως υποκινεί αυτά τα επεισόδια, τα οποία εκτυλίσσονται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, μόλις επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη έναν μεγάλο αριθμό προσαγωγών, που άγγιξε σχεδόν τις 2.000. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.949 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 1.800 μετατράπηκαν σε επίσημες συλλήψεις. Το υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι από τους προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, με έμφαση στις επιθέσεις κατά της αρχής. Παράλληλα, οι αρχές έκαναν λόγο για 305 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες που δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Ξυλοδαρμός γυναίκας αστυνομικού στα προάστια του Παρισιού

Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό στη Γαλλία δείχνει τον ξυλοδαρμό μιας γυναίκας αστυνομικού από μαθητές και διαδηλωτές. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στα προάστια του Παρισιού, όπου η γυναίκα αστυνομικός βρέθηκε μόνη της κοντά στους διαδηλωτές για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να γίνει στόχος.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να την καταδιώκουν, και στη συνέχεια ένας από αυτούς της έβαλε τρικλοποδιά με συνέπεια η αστυνομικός να πέσει στο έδαφος. Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκαν οι υπόλοιποι διαδηλωτές, οι οποίοι την πλησίασαν αμέσως και άρχισαν να την κλωτσούν, προκαλώντας της τραυματισμούς.

Σοκαριστική επίθεση με φωτιά σε γυναίκα

Ένα ακόμη βίντεο που έχει προκαλέσει σάλο και σοκ καταγράφει μια ιδιαίτερα βίαιη επίθεση σε γυναίκα. Στο βίντεο, η γυναίκα φέρεται να λέει στους διαδηλωτές να μην βανδαλίζουν την πόλη, προσπαθώντας να αποτρέψει τις καταστροφές. Ως απάντηση στην έκκλησή της, ένας από τους διαδηλωτές την καίει, βάζοντας φωτιά σε σπρέι και στρέφοντάς το προς το πρόσωπό της.

Πυρκαγιά στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού

Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ταραχών που πλήττουν τη Γαλλία, μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αφού διαδηλωτές έβαλαν στο στόχαστρο ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η αστυνομία κινητοποιήθηκαν άμεσα, ανταποκρινόμενες στο περιστατικό για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποκατάσταση της τάξης στην πληγείσα περιοχή του Παρισιού.

Πολιτικό κλίμα εν μέσω ταραχών

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο έντονης πολιτικής έντασης στη Γαλλία. Οι προεδρικές εκλογές απέχουν μόλις επτά μήνες, και οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις εξελίξεις.

Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, από την πλευρά της, συνεχίζει να αποδίδει την ευθύνη για τις «αστικές ταραχές» στη ριζοσπαδική αριστερά, εντείνοντας το πολιτικό κλίμα και τις αντιπαραθέσεις ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Newsit