Ο Φρίντριχ Μερτς για την Ουκρανία: «Η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται εκεί» – Επίθεση στην AfD

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε έκκληση για ενότητα στη στήριξη της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης διακυβεύεται από την έκβαση του πολέμου. Ο Μερτς προειδοποίησε για τη ρωσική απειλή, υπογραμμίζοντας ότι η πολεμική μηχανή της Μόσχας θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον του ΝΑΤΟ εάν δεν ανακοπεί. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), επικρίνοντας τη στάση της απέναντι στη Ρωσία και τις προσπάθειες διχασμού στο εσωτερικό της χώρας.

Η έκκληση για ενότητα και η ρωσική απειλή

Ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε ενότητα στη στήριξη της Ουκρανίας, τόσο εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης όσο και στο εσωτερικό της Γερμανίας. Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια της Ευρώπης παίζεται στην Ουκρανία», καθιστώντας σαφές ότι η έκβαση του πολέμου επηρεάζει άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μερτς προειδοποίησε ότι «εάν αποτύχουμε να σταματήσουμε τη Μόσχα, η ρωσική πολεμική μηχανή θα στραφεί αργά ή γρήγορα εναντίον μας, εναντίον του ίδιου του ΝΑΤΟ». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για συνεχή και συντονισμένη στήριξη προς το Κίεβο.

Το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης της Βεστφαλίας στο ΝΑΤΟ

Οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου έγιναν την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Διεθνούς Βραβείου Ειρήνης της Βεστφαλίας στο ΝΑΤΟ, η οποία έλαβε χώρα στο Μίνστερ. Η τελετή αυτή, καθώς και η συμμετοχή του καγκελάριου και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχαν ανακοινωθεί επισήμως από τη Συμμαχία.

Ο Μερτς αναγνώρισε ότι η απονομή ενός βραβείου ειρήνης σε μια στρατιωτική συμμαχία μπορεί να προκαλέσει έκπληξη. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η διατλαντική συμμαχία έχει συμβάλει στην αποτροπή μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, και ως εκ τούτου, «υπηρετεί τον σκοπό της ειρήνης».

Η απειλή του αναθεωρητισμού και η συνοχή των συμμάχων

Κατά τον Γερμανό καγκελάριο, η ειρήνη στην Ευρώπη απειλείται σήμερα από τον «επεκτατικό και βίαιο αναθεωρητισμό της Ρωσίας». Ο Μερτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της συνοχής των δυτικών συμμάχων, θεωρώντας την κρίσιμη για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης.

Όπως τόνισε, «η ενότητα και η δύναμη παραμένουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει και ως κίνητρο ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες να διατηρήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλευρό τους ως προς την πολιτική για την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας.

Στο στόχαστρο η AfD και οι εκλογικές της επιδόσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε παράλληλα κοινό μέτωπο και στο εσωτερικό της χώρας του, στρέφοντας τα βέλη του στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Το ακροδεξιό κόμμα έχει καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις πρόσφατες κρατιδιακές αναμετρήσεις, γεγονός που ενισχύει την επιρροή του.

Ειδικότερα, στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου στη Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με ποσοστό περίπου 38%. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου έλαβε ένα ακόμα υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 43,8%. Παράλληλα, οι τελευταίες εθνικές δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν πρώτο στην πρόθεση ψήφου, μπροστά από το CDU/CSU, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη δύναμή του.

«Δεν θα αφήσουμε να μας διχάσουν»

Ο Μερτς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εμείς επίσης, στη Γερμανία, δεν θα αφήσουμε να μας διχάσουν». Αναφέρθηκε τόσο στις υβριδικές επιθέσεις όσο και στη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας την ανάγκη για εθνική ενότητα απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι ο διχασμός δεν θα επιτευχθεί «ούτε με τις υβριδικές επιθέσεις, ούτε με τον αναβρασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος τροφοδοτείται από bots ελεγχόμενα από τη Μόσχα, ούτε με τα συνθήματα της AfD και των Ρώσων υποστηρικτών της», συνδέοντας ευθέως τις ενέργειες της AfD με τις ρωσικές επιρροές.

Με πληροφορίες από: Topontiki