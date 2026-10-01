Ένταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην Ολλανδία

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» σε κινηματογράφο στην Ολλανδία. Μια γυναίκα, η Σαμπίν Τάασα, η οποία επιβίωσε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, διέκοψε την προβολή, εκφράζοντας έντονα τη διαμαρτυρία της. Η κυρία Τάασα έχασε τον σύζυγο και τον γιο της την ημέρα εκείνη, γεγονός που την οδήγησε σε αυτή την παρέμβαση.

Η διακοπή της προβολής και οι δηλώσεις

Η Σαμπίν Τάασα, αφού πήρε το μικρόφωνο, απευθύνθηκε με οργή στους Ισραηλινούς σκηνοθέτες της ταινίας, Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ, καθώς και σε όλους τους θεατές. Η παρέμβασή της ήταν άμεση και φορτισμένη, διακόπτοντας την ομαλή ροή της πρεμιέρας.

«Κοιτάξτε με στα μάτια. Μιλάτε για παράπλευρες απώλειες; Ο σύζυγός μου και ο γιος μου δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς. Πού φαίνεται αυτό στην ταινία σας;» φώναξε η κυρία Τάασα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ και την απεικόνιση των γεγονότων.

Η προσωπική μαρτυρία της Σαμπίν Τάασα

Η Σαμπίν Τάασα αποτελεί μια επιζήσασα της επίθεσης που έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Η ημέρα αυτή αποδείχθηκε τραγική για την ίδια, καθώς βίωσε την απώλεια δύο αγαπημένων της προσώπων, του συζύγου και του γιου της.

Η μαρτυρία της, όπως εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας, υπογράμμισε τον προσωπικό της πόνο και την ανάγκη της να αναγνωριστεί η δική της εμπειρία μέσα από την αφήγηση του ντοκιμαντέρ. Η απώλεια των μελών της οικογένειάς της από τη Χαμάς ήταν το κεντρικό σημείο της διαμαρτυρίας της.

Αντιδράσεις από το κοινό

Η παρέμβαση της Σαμπίν Τάασα δεν έμεινε χωρίς αντίδραση από το κοινό που βρισκόταν στην αίθουσα του κινηματογράφου. Κάποιοι από τους θεατές εξοργίστηκαν από τη διακοπή και τις δηλώσεις της.

Οι αντιδράσεις τους ήταν έντονες, με φωνές που ακούστηκαν από την αίθουσα: «Δεν μας νοιάζει, πρέπει να ντρέπεστε, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα!». Αυτό δείχνει μια διχογνωμία και μια ένταση που επικράτησε μεταξύ της επιζήσασας και μέρους του παρευρισκόμενου κοινού.

Το ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» και η σημασία του τίτλου

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «ΝΑΖΑ», αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησης και της διαμαρτυρίας. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από τους Ισραηλινούς Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ.

Ο τίτλος «ΝΑΖΑ» προέρχεται από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών. Αναφέρεται στις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες», δηλαδή στον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής.

Το πλαίσιο της πρεμιέρας στην Ολλανδία

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε σε κινηματογράφο στην Ολλανδία, συγκεκριμένα στην πόλη Ντελφτ. Το περιστατικό της διακοπής και των έντονων διαλόγων καταγράφηκε και κυκλοφόρησε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία της Σαμπίν Τάασα και η δημόσια τοποθέτησή της προσέδωσαν μια απρόβλεπτη διάσταση στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και τις συναισθηματικές φορτίσεις που συνδέονται με τα γεγονότα που πραγματεύεται το ντοκιμαντέρ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis