Δύο οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία

Μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας σε δύο τον αριθμό των νεκρών από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο της πόλης Στάσκοβ, στη βόρεια Σλοβακία. Η νεαρή μαθήτρια νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη, ενώ νεκρή από την ίδια επίθεση είναι και μια 61χρονη δασκάλα. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας συνομήλικος μαθητής, έχει συλληφθεί από τις αρχές.

Η τραγική κατάληξη της 13χρονης Νέλα

Η 13χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Στάσκοβ, στη βόρεια Σλοβακία, έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή. Το τραγικό αυτό γεγονός ανεβάζει σε δύο τον αριθμό των νεκρών από το περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Παρά τις «τεράστιες προσπάθειες των γιατρών», όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Ρίχαρντ Ράσι, δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί η ζωή του νεαρού κοριτσιού. Ο κ. Ράσι ανακοίνωσε την είδηση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κοινοβουλίου, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Ο υπουργός Παιδείας, Τομάς Ντρούκερ, εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 13χρονης μαθήτριας, η οποία ονομαζόταν Νέλα, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απώλειας.

Το χρονικό της επίθεσης στο Στάσκοβ

Η επίθεση εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, εντός των εγκαταστάσεων του σχολείου στην πόλη Στάσκοβ, που βρίσκεται στη βορειοδυτική Σλοβακία. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών είχαν ανακοινώσει αμέσως την κινητοποίησή τους μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, όλα δείχνουν πως ο μαθητής άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στο στήθος της καθηγήτριας, προκαλώντας της θανάσιμο τραυματισμό. Στη συνέχεια, τραυμάτισε και την άλλη καθηγήτρια, καθώς και τη συμμαθήτριά του, η οποία δυστυχώς κατέληξε.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων. Η βαριά τραυματισμένη 13χρονη μαθήτρια διακομίστηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ και η δεύτερη δασκάλα μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη.

Τα θύματα της φονικής επίθεσης

Από την επίθεση με μαχαίρι έχασε τη ζωή της μια 61χρονη δασκάλα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου ή λίγο μετά το συμβάν. Η απώλεια της εκπαιδευτικού προκάλεσε θλίψη στην σχολική κοινότητα και πέραν αυτής.

Η 13χρονη μαθήτρια, η Νέλα, η οποία είχε τραυματιστεί βαριά, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τη σώσουν. Ωστόσο, η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη και υπέκυψε στα τραύματά της, ανεβάζοντας τους νεκρούς σε δύο.

Εκτός από τους δύο θανάτους, τραυματίστηκε και μια 44χρονη δασκάλα, η οποία έφερε τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Η δασκάλα διακομίστηκε επίσης σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.

Ο φερόμενος ως δράστης και η σύλληψή του

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί από τις αρχές. Πρόκειται για έναν μαθητή ηλικίας περίπου 14 ετών, ο οποίος φοιτούσε στην 8η τάξη του δημοτικού σχολείου, στο ίδιο σχολείο όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.

Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν το μαχαίρωμα εκπαιδευτικών και συμμαθητών του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, το πρωί της Τρίτης. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Η σύλληψη του νεαρού μαθητή έγινε άμεσα μετά το περιστατικό, καθώς οι αρχές κινητοποιήθηκαν γρήγορα για να εξασφαλίσουν την τάξη και να διερευνήσουν την υπόθεση. Η κοινότητα παραμένει συγκλονισμένη από το μέγεθος της τραγωδίας που έπληξε το σχολείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit