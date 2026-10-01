Το Τόκιο «ξέχασε» τον ήλιο: Ρεκόρ 35 συνεχόμενων ημερών βροχής στην ιαπωνική πρωτεύουσα

Η ιαπωνική πρωτεύουσα, το Τόκιο, βιώνει μια πρωτοφανή περίοδο παρατεταμένων βροχοπτώσεων, καθώς συμπλήρωσε ρεκόρ 35 συνεχόμενων ημερών με βροχή. Οι κάτοικοι ξύπνησαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με τον γνώριμο ήχο των σταγόνων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση αυτού του ιστορικού σερί. Το φαινόμενο αποδίδεται από τους ειδικούς σε έναν συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου El Niño, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα παρατεταμένο μέτωπο υψηλής πίεσης στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την οικονομία

Η παρατεταμένη βροχόπτωση έχει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των εκατομμυρίων κατοίκων του Τόκιο, οι οποίοι αναρωτιούνται πότε θα ξαναδούν τον ήλιο. Παράλληλα, έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των λαχανικών, ιδίως των φυλλωδών, λόγω των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες στις αγροτικές περιοχές κοντά στην πόλη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ανέφερε ένας εργαζόμενος σε σουπερμάρκετ, σύμφωνα με τον οποίο η τιμή ενός μαρουλιού υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 450 γεν, δηλαδή περίπου 2.50 ευρώ.

Εκτός από τις τιμές των τροφίμων, η πρωτοφανής αυτή κατάσταση έχει οδηγήσει και σε μείωση του τουρισμού στην ιαπωνική πρωτεύουσα, επηρεάζοντας έτσι την τοπική οικονομία.

Ακραία καιρικά φαινόμενα και ιστορικά ρεκόρ

Τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας είναι εντυπωσιακά. Στο κεντρικό Τόκιο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έπεσαν 629 χιλιοστά βροχής, ποσότητα σχεδόν τριπλάσια από τα κανονικά επίπεδα. Ταυτόχρονα, η πόλη κατέγραψε μόλις 45,8 ώρες ηλιοφάνειας, τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή στην ιστορία των μετρήσεων. Επιπλέον, για 14 ολόκληρες ημέρες ο ήλιος δεν εμφανίστηκε καθόλου.

Το σερί των 35 συνεχόμενων ημερών βροχής αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί από το 1886, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 33 ημέρες, από τις 27 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου του 2019.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής και του El Niño

Ενώ η περίοδος των βροχών στο Τόκιο εκδηλώνεται συνήθως τον Ιούνιο, φέτος σημειώθηκαν συνεχείς νεροποντές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την παρατεταμένη κατάσταση σε έναν συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου El Niño. Το φετινό El Niño θερμαίνει τον Ειρηνικό Ωκεανό, εντείνοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πυροδοτεί η κλιματική κρίση.

Παρόλο που είναι δύσκολο να διαπιστωθεί άμεση σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και του συγκεκριμένου σερί βροχερού καιρού, η μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε σε πρόσφατη έκθεσή της ότι «η παγκόσμια θέρμανση επηρεάζει μακροπρόθεσμα τον καιρό της Ιαπωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των αυξημένων κατακρημνισμάτων».

Τυφώνες και μελλοντικές προειδοποιήσεις

Η περιοχή έχει ήδη πληγεί από σοβαρά καιρικά φαινόμενα. Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο τυφώνας Dujuan προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις στον γειτονικό νομό Τσίμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να καταστραφούν δεκάδες σπίτια.

Οι μετεωρολόγοι έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για την τρέχουσα εβδομάδα, καθώς ένας άλλος τυφώνας, ο 26ος της σεζόν, κατευθύνεται βορειοανατολικά. Υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει την περιοχή Κάντο, όπου βρίσκεται το Τόκιο, κάτι που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr