Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έλαβε την απόφαση για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας περαιτέρω τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση αυτή περιλαμβάνει και τη μετακίνηση επιπλέον δυνάμεων των Αμερικανών πεζοναυτών, συμπληρώνοντας την ήδη υφιστάμενη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα ανάπτυξη αναμένεται να προσφέρει στον πρόεδρο περισσότερες επιλογές για ενδεχόμενη δράση απέναντι στο Ιράν.

Ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας

Αμερικανοί αξιωματούχοι προέβησαν σε δηλώσεις την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, γνωστοποιώντας ότι το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt, μαζί με τις πρόσθετες δυνάμεις πεζοναυτών, θα μετακινηθούν στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, γνωστής ως CENTCOM, η οποία καλύπτει τη Μέση Ανατολή. Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος στην κρίσιμη αυτή γεωγραφική ζώνη.

Η ανάπτυξη του USS Theodore Roosevelt έρχεται να προστεθεί σε δύο ακόμη αεροπλανοφόρα που βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Συγκεκριμένα, τα USS George Washington και USS George H.W. Bush έχουν ήδη αναπτυχθεί γύρω από το Ιράν. Με την άφιξη του τρίτου αεροπλανοφόρου, αναμένεται ότι έως τα τέλη Νοεμβρίου θα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή τρία αεροπλανοφόρα και δύο μεραρχίες πεζοναυτών, ενισχύοντας σημαντικά την αμερικανική στρατιωτική διάταξη.

Διεύρυνση των στρατιωτικών δυνατοτήτων

Η νέα αυτή ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων εκτιμάται ότι θα διευρύνει τις στρατιωτικές δυνατότητες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η ενισχυμένη παρουσία παρέχει περισσότερες διαθέσιμες επιλογές για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση απέναντι στο Ιράν, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Η συγκέντρωση τριών αεροπλανοφόρων και δύο μεραρχιών πεζοναυτών στην περιοχή υπογραμμίζει τη δέσμευση των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας και την προστασία των συμφερόντων τους στη Μέση Ανατολή. Η στρατιωτική αυτή κινητοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και στρατηγική στην περιοχή.

Η αναχώρηση του USS Theodore Roosevelt

Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt ξεκίνησε το ταξίδι του την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, αναχωρώντας από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο. Μαζί με το αεροπλανοφόρο, αναχώρησε και η ομάδα κρούσης του, με απώτερο προορισμό την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η αποστολή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων στρατιωτικών σχεδιασμών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πορεία του USS Theodore Roosevelt προς την περιοχή ευθύνης της CENTCOM αποτελεί μέρος μιας προγραμματισμένης ανάπτυξης, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την παροχή πρόσθετων πόρων στις αμερικανικές δυνάμεις που ήδη βρίσκονται εκεί.

Κέντρο μη Επανδρωμένου Αεροπορικού Πολέμου

Η συγκεκριμένη αποστολή του USS Theodore Roosevelt αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω μιας νέας δυνατότητας που έχει αναπτύξει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στον τομέα των επιχειρήσεων με αεροπλανοφόρα. Από τον Μάρτιο του 2026, το USS Theodore Roosevelt διαθέτει ένα πλήρως επιχειρησιακό Κέντρο Μη Επανδρωμένου Αεροπορικού Πολέμου (UAWC).

Το UAWC έχει ως κύριο σκοπό τον έλεγχο και τη διοίκηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-25A Stingray. Το MQ-25A Stingray αναπτύχθηκε από την εταιρεία Boeing και αποτελεί το πρώτο επιχειρησιακό μη επανδρωμένο αεροσκάφος του αμερικανικού Ναυτικού που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση από αεροπλανοφόρο. Η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου και του Πολεμικού Ναυτικού γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Topontiki