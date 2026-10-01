Επίθεση σε σχολείο στο Μεξικό: Νεκρή η υποδιευθύντρια, τραυματίες μαθητές από 18χρονους δράστες

Μια τραγική επίθεση συγκλόνισε την Πέμπτη ένα γυμνάσιο στην πόλη Τορεόν, στο βόρειο Μεξικό, όταν δύο 18χρονοι εισέβαλαν στον χώρο του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της εισβολής, η υποδιευθύντρια του ιδρύματος έχασε τη ζωή της, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι δράστες, οι οποίοι είναι αδέρφια και φέρεται να ήταν πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, συνελήφθησαν άμεσα από τις αρχές.

Η επίθεση στο γυμνάσιο της Τορεόν

Την Πέμπτη, η σχολική κοινότητα της πόλης Τορεόν, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Μεξικού, στην πολιτεία Κοαουίλα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό περιστατικό. Δύο 18χρονοι νεαροί εισέβαλαν σε ένα τοπικό γυμνάσιο, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Η επίθεση αυτή είχε άμεσες και τραγικές συνέπειες, αφήνοντας πίσω της νεκρούς και τραυματίες.

Ο εισαγγελέας της πολιτείας Κοαουίλα, Φεντερίκο Φερνάντες, ήταν αυτός που ανακοίνωσε επίσημα τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το γυμνάσιο στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα είναι η Secundaria General No. 13 de Ejido La Unión, ένα σημαντικό στοιχείο για την ταυτοποίηση του τόπου της τραγωδίας.

Θύματα και κατάσταση των τραυματιών

Το πιο βαρύ τίμημα της επίθεσης πλήρωσε η υποδιευθύντρια του σχολείου, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της εισβολής των δύο νεαρών. Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος την εκπαιδευτική κοινότητα, τους συναδέλφους της και τους μαθητές του ιδρύματος.

Πέρα από την απώλεια της υποδιευθύντριας, τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Από αυτούς, δύο είναι μαθητές του σχολείου, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση εντός του χώρου. Ένας εκ των μαθητών αυτών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την πορεία της υγείας του και την έκβαση της κατάστασής του. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας των τραυματιών.

Οι δράστες και τα όπλα που χρησιμοποίησαν

Οι δύο δράστες της επίθεσης είναι αδέρφια, αμφότεροι ηλικίας 18 ετών. Ο εισαγγελέας Φερνάντες διευκρίνισε ότι οι νεαροί αυτοί ήταν πρώην μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. Αυτή η πληροφορία αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στην έρευνα των αρχών, καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα και τις αιτίες που οδήγησαν τους δύο πρώην μαθητές σε μια τόσο βίαιη ενέργεια εναντίον του σχολείου τους.

Σχετικά με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εισβολή, ο εισαγγελέας δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία παραπέμπουν σε ματσέτες, καθώς και κροτίδες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αρχικές αναφορές, οι οποίες έκαναν λόγο για χρήση πυροβόλου όπλου, διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από τον εισαγγελέα. Το σενάριο αυτό αποκλείστηκε πλήρως μετά τις ενδελεχείς έρευνες που διεξήγαγαν οι αρχές στο σημείο της επίθεσης.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και συλλήψεις

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και συντονισμένη μόλις έγινε γνωστή η είδηση της επίθεσης στο γυμνάσιο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν τάχιστα στο σημείο του περιστατικού, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Η ευρύτερη περιοχή γύρω από το σχολείο αποκλείστηκε άμεσα, επιτρέποντας στις αρχές να ενεργήσουν χωρίς περαιτέρω κινδύνους.

Οι δύο 18χρονοι δράστες συνελήφθησαν επί τόπου από την αστυνομία, λίγο μετά την εισβολή τους. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται υπό κράτηση και υποβάλλονται σε ανακρίσεις. Οι αρχές εργάζονται εντατικά για να διαλευκάνουν πλήρως όλες τις πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων που οδήγησαν τους δύο νεαρούς σε αυτή την τραγική πράξη βίας εντός σχολικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader