Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε επίσημα την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιοδεία που θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός αξιωματούχος σε τρεις χώρες, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026. Στην Ελλάδα, ο κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος στην Αθήνα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, όπου θα αναλάβει την ηγεσία της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον Έκτο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Αυτή η συνάντηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες κατά τη διάρκεια του διαλόγου θα επικεντρωθούν σε κρίσιμους τομείς συνεργασίας. Στην ατζέντα βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια. Η Ουάσινγκτον και η Αθήνα επιδιώκουν να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε αυτά τα πεδία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ατζέντα της επίσκεψης στην Ελλάδα

Η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο. Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος έχει ως κεντρικό στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την αμερικανική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις θα καλύψουν την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, η οποία θεωρείται θεμελιώδης για την περιφερειακή σταθερότητα. Παράλληλα, θα εξεταστούν θέματα περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την ευρύτερη περιοχή.

Περιοδεία σε Ισλανδία και Πορτογαλία

Πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα ξεκινήσει την περιοδεία του από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Εκεί, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσεις με Ισλανδούς αξιωματούχους. Οι συζητήσεις στην Ισλανδία θα αφορούν τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών δεσμών.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Αθήνα, ο Υπουργός Ρούμπιο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Αυτός θα είναι ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας του, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 8 Οκτωβρίου 2026.

Συναντήσεις με αξιωματούχους και θέματα συζήτησης

Στο Ρέικιαβικ, ο Υπουργός Ρούμπιο θα συζητήσει με τους Ισλανδούς αξιωματούχους την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Αυτές οι συνομιλίες αναμένεται να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλανδίας σε καίρια ζητήματα.

Αντίστοιχα, στη Λισαβόνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με Πορτογάλους αξιωματούχους. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της τεχνολογίας, ολοκληρώνοντας έτσι ένα ταξίδι που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών συνεργασιών στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki