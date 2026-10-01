Σύλληψη 27χρονου Βρετανοϊρανού για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση RAF Fairford

Ένας άνδρας με διπλή υπηκοότητα Βρετανίας και Ιράν συνελήφθη ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Η σύλληψη συνδέεται με το περιστατικό που έλαβε χώρα στη στρατιωτική βάση RAF Fairford, στην περιοχή του Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας. Οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν τις εκτεταμένες έρευνες για τις συνθήκες που περιβάλλουν τα γεγονότα.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Βρετανίας έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζοντας πολλαπλές κατευθύνσεις έρευνας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στην περιοχή, με τις αρχές να δηλώνουν ότι η έρευνα είναι εξαιρετικά περίπλοκη.

Η νέα σύλληψη και οι έρευνες

Ο 27χρονος άνδρας, ο οποίος φέρει διπλή υπηκοότητα Βρετανίας και Ιράν, συνελήφθη την Πέμπτη 01.10.2026. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου, καθώς ο άνδρας θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί τρομοκρατίας του 2006.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ανακρίθηκε και ένας δεύτερος άνδρας, ηλικίας 26 ετών, ο οποίος είναι επίσης Βρετανός υπήκοος. Ο 26χρονος ανακρίθηκε με προφυλάκιση, ωστόσο δεν προχώρησε η σύλληψή του. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή του Λονδίνου.

Το περιστατικό στην αεροπορική βάση RAF Fairford

Η υπόθεση αφορά ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 27.09.2026, στη στρατιωτική βάση RAF Fairford. Η συγκεκριμένη βάση, που βρίσκεται στο Γκλόστερσαϊρ, χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ (USAF), μεταξύ άλλων για τη φιλοξενία βαρέων βομβαρδιστικών αεροσκαφών.

Το περιστατικό πυροδοτήθηκε μετά από αναφορά κατοίκου για την παρουσία «τριών ύποπτων οχημάτων» που κατευθύνονταν προς τη βάση. Αυτό οδήγησε σε ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας γύρω από την εγκατάσταση, κινητοποιώντας άμεσα τις βρετανικές αρχές.

Οι αρχικές συλλήψεις και η εξέλιξη της υπόθεσης

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η βρετανική αστυνομία συνέλαβε πέντε άνδρες κοντά στη βάση RAF Fairford. Οι συλληφθέντες ήταν ηλικίας 20 έως 29 ετών, όλοι Βρετανοί υπήκοοι από το Λονδίνο, με τέσσερις να διαμένουν στο Γουέστμινστερ και έναν στο Κάμντεν.

Αρχικά, οι άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και αργότερα ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τη Δευτέρα, σε μια απόφαση που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «ερευνητική» και βασισμένη στην «εμπειρία και τη στρατηγική» των αρχών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε βαν κοντά στη βάση, βρέθηκε ποσότητα βενζίνης, αλλά όχι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Η πολυπλοκότητα της αντιτρομοκρατικής έρευνας

Η ανώτερη εθνική συντονίστρια της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, Βίκι Έβανς, δήλωσε ότι η έρευνα για τις συνθήκες που περιβάλλουν τα γεγονότα στο Γκλόστερσαϊρ είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Οι εξειδικευμένες ομάδες της αστυνομίας διερευνούν πολλαπλές κατευθύνσεις έρευνας.

Η κ. Έβανς υπογράμμισε ότι οι αρχές εξετάζουν «όλες τις πιθανές εκδοχές», συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εμπλοκής ξένων κρατών στην υπόθεση. Ευχαρίστησε επίσης το κοινό για τη συνεχή υποστήριξη και την υπομονή του, καθώς οι αρχές εργάζονται για τη διεξαγωγή αυτής της σύνθετης έρευνας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos