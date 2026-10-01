Πτήση της Emirates για Λονδίνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη

Σήμα έκτακτης ανάγκης εξέπεμψε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Emirates, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Λονδίνο. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Η εκτροπή της πτήσης οφείλεται σε ιατρικό περιστατικό που προέκυψε με επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η εκτροπή της πτήσης EK31

Η πτήση με αριθμό EK31 της Emirates είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι στις 07:30 UTC. Ο αρχικός της προορισμός ήταν το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πτήσης, προέκυψε μια ιατρική έκτακτη ανάγκη που αφορούσε έναν επιβάτη.

Λόγω αυτής της κατάστασης, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να εκτρέψει την πορεία του. Αντί να συνεχίσει προς το Λονδίνο, κατευθύνθηκε προς τη Φρανκφούρτη, όπου και πραγματοποίησε την προσγείωση για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Άμεση ανταπόκριση και ιατρική υποστήριξη

Σύμφωνα με δήλωση της Emirates, το πλήρωμα καμπίνας παρείχε άμεσα βοήθεια στον επιβάτη που αντιμετώπιζε την ιατρική έκτακτη ανάγκη. Η φροντίδα δόθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, μέχρι την προσγείωση.

Επιπλέον, είχε ήδη κανονιστεί ιατρική υποστήριξη στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης πριν καν την άφιξη του αεροσκάφους. Αυτό εξασφάλισε την άμεση περίθαλψη του επιβάτη μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε.

Ασφαλής προσγείωση και περίθαλψη του επιβάτη

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Μετά την προσγείωση, ο επιβάτης αποβιβάστηκε από την πτήση προκειμένου να λάβει την απαραίτητη περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Οι αρμόδιες αρχές είχαν συντονιστεί για την παροχή της ιατρικής υποστήριξης.

Η ασφαλής προσγείωση και η άμεση μεταφορά του επιβάτη για περίθαλψη ήταν οι προτεραιότητες μετά την εκδήλωση του ιατρικού περιστατικού εν πτήσει.

Δήλωση της Emirates Airlines

Εκπρόσωπος της Emirates Airlines προέβη σε δήλωση σχετικά με το περιστατικό. «Η διαδρομή πτήσης της πτήσης με αριθμό «EK 31» της Emirates, που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, εκτράπηκε στη Φρανκφούρτη μετά από ιατρική κατάσταση ενός επιβάτη εν μέσω του αεροσκάφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «το πλήρωμα πτήσης παρείχε την απαραίτητη βοήθεια στον επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και έγινε συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή ιατρικής υποστήριξης κατά την άφιξη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Φρανκφούρτη, όπου ο επιβάτης μεταφέρθηκε για να λάβει περαιτέρω ιατρική περίθαλψη».

Συνέχιση του ταξιδιού για το Λονδίνο

Μετά την αντιμετώπιση του ιατρικού περιστατικού και την αποβίβαση του επιβάτη, η πτήση αναμένεται να συνεχίσει το αρχικό της ταξίδι. Σύμφωνα με την Emirates, η πτήση προβλέπεται να αναχωρήσει από τη Φρανκφούρτη και να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου.

Η εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης από τη Φρανκφούρτη έχει οριστεί περίπου στις 6 μ.μ. τοπική ώρα Φρανκφούρτης. Έτσι, οι υπόλοιποι επιβάτες θα ολοκληρώσουν το ταξίδι τους προς τον αρχικό τους προορισμό.

Με πληροφορίες από: Reader