Τουρκικό UAV παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

Νέα τουρκική αεροπορική δραστηριότητα καταγράφηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, με ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) να πραγματοποιεί παραβιάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το UAV προέβη σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Επιπλέον, το ίδιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταγράφηκε και για μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, στην ίδια περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, περιελάμβανε δύο εισόδους του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας. Τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην καταγεγραμμένη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα.

Η συγκεκριμένη κίνηση του τουρκικού UAV αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προκλήσεων από την Άγκυρα, παρόλο που οι προκλήσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως μειωμένες. Η καταγραφή αφορά αποκλειστικά τα γεγονότα της 1ης Οκτωβρίου 2026, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ημερήσια ενημέρωση που παρέχει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών

Πέρα από τις δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, το ίδιο τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταγράφηκε να παραβαίνει και τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Η παράβαση αυτή σημειώθηκε εντός του FIR Αθηνών, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, την ίδια ημέρα, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Το FIR Αθηνών αποτελεί μια καθορισμένη περιοχή ευθύνης για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, και η παράβαση των κανόνων του συνιστά μια επιπλέον πρόκληση. Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΕΘΑ, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα της τουρκικής αεροπορικής δραστηριότητας για την εν λόγω ημέρα, όπως αυτή καταγράφηκε.

Η άμεση αντίδραση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων

Σε απάντηση στην τουρκική δραστηριότητα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν άμεσα στην αναγνώριση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Η διαδικασία αυτή αποτελεί πάγια πρακτική και εφαρμόστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Η αναχαίτιση του τουρκικού UAV πραγματοποιήθηκε επίσης με βάση τους διεθνείς κανόνες, διασφαλίζοντας την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν συνεχώς την κίνηση των τουρκικών μέσων στο Αιγαίο, εφαρμόζοντας την πάγια διαδικασία αναγνώρισης και αναχαίτισης σε κάθε περίπτωση παραβίασης του εθνικού εναέριου χώρου.

Χαρακτηριστικά της τουρκικής αεροπορικής δραστηριότητας

Η συγκεκριμένη αεροπορική δραστηριότητα της 1ης Οκτωβρίου 2026 σημειώθηκε από ένα μεμονωμένο τουρκικό UAV. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δεν καταγράφηκαν σχηματισμοί τουρκικών αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επίσης, δεν σημειώθηκαν εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μέσων, γεγονός που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο περιστατικό από άλλες περιπτώσεις τουρκικής δραστηριότητας στο Αιγαίο. Η ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ εστιάζει αποκλειστικά σε αυτά τα γεγονότα της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου 2026, παρέχοντας μια σαφή εικόνα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit