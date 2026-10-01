Διπλωματικές πηγές: Προκλητική και μονομερής ενέργεια η νέα τουρκική NAVTEX για τον αγωγό προς τα Κατεχόμενα

Διπλωματικές πηγές χαρακτηρίζουν ως «προκλητική μονομερή ενέργεια» της Άγκυρας την πρόσφατη τουρκική NAVTEX, η οποία αφορά τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και των Κατεχομένων. Οι ίδιες πηγές τονίζουν με έμφαση ότι πρόκειται για παράνομες ενέργειες έρευνας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που εμπίπτουν στα κυπριακά χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα. Αυτές οι ενέργειες, σύμφωνα με τους διπλωματικούς κύκλους, παραβιάζουν ευθέως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης βάσει του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η τουρκική NAVTEX και ο σχεδιασμός του αγωγού

Η Τουρκία εξήγγειλε τη διεξαγωγή παράνομων ερευνών μέσω της παράτυπης τουρκικής NAVTEX, με τον αριθμό 953/26. Αυτές οι έρευνες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Ο συγκεκριμένος αγωγός προορίζεται να συνδέσει την Τουρκία με την παράνομη αποσχιστική οντότητα, μια κίνηση που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά μία ακόμη προκλητική και μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας. Η ανακοίνωση της NAVTEX για τις εν λόγω έρευνες, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη αυτού του ενεργειακού έργου, θεωρείται ως μια κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στην περιοχή της Κύπρου.

Παραβίαση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας

Οι παράνομες έρευνες, όπως τονίζουν οι διπλωματικές πηγές, διεξάγονται σε περιοχές που ανήκουν στα κυπριακά χωρικά ύδατα, καθώς και στην υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων, χωρίς την προηγούμενη και απαραίτητη συναίνεση της νόμιμης κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστά κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας της χώρας.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, διαθέτει πλήρη δικαιώματα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων εντός των θαλάσσιων ζωνών της, και οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια τρίτου κράτους σε αυτές τις περιοχές θεωρείται παράνομη και απαράδεκτη.

Το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)

Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, το Διεθνές Δίκαιο και, συγκεκριμένα, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) παρέχουν ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες στην θάλασσα. Βάσει αυτού του πλαισίου, οι μονομερείς ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, όπως ο υποθαλάσσιος αγωγός, χωρίς την ρητή συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στερούνται παντελώς νομικής βάσης.

Οι πηγές υπογραμμίζουν ότι η UNCLOS, ως θεμελιώδης διεθνής συνθήκη, καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών όσον αφορά τη χρήση των ωκεανών και των θαλασσών. Η Τουρκία, προχωρώντας σε τέτοιες ενέργειες, αγνοεί τις πρόνοιες της Σύμβασης και παραβιάζει όχι μόνο την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα οποία προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Εδραίωση τετελεσμένων και επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα

Οι ενέργειες αυτές της Τουρκίας δεν είναι μεμονωμένες, αλλά εντάσσονται σε μια διαρκή και συστηματική προσπάθεια για την εδραίωση των τετελεσμένων της κατοχής στην Κύπρο. Οι διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι τέτοιες κινήσεις αντιβαίνουν προδήλως στους βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι ίδιες πηγές καταλήγουν ότι η συγκεκριμένη συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ευρύτερη περιοχή, και ανάλογες ενέργειες έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την επίταση των υφιστάμενων εντάσεων. Ταυτόχρονα, υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών της περιοχής και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας, καθιστώντας δυσχερέστερη την προοπτική επίλυσης των διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki